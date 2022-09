NARDO: "Nel prossimo mese e mezzo Mourinho dovrà fare delle rotazioni" - MAIDA: "In questo momento la Roma ha una rosa corta"

Meno di una settimana e la Roma tornerà in campo contro l'Inter, che inaugurerà oltre un mese di fuoco per i giallorossi: "La Roma giocherà ora 12 partite in un mese e mezzo, per forza di cose Mourinho dovrà fare delle rotazioni", il pensiero di Alessio Nardo. Sarà fondamentale, per Josè Mourinho, ritrovare la vena dei suoi interpreti offensivi, continua Gianluca Lengua: "Deve cercare di sbloccare anche altri elementi nel reparto offensivo oltre a Dybala, in particolare Abraham, il quale sta facendo grande fatica. In questo momento i giallorossi sono Dybala-dipendenti"

La Roma è più forte dello scorso anno. Se rigiochi la partita contro l’Atalanta in quel modo la vinci 9 volte su 10. I giallorossi hanno sempre costruito molto ma capitalizzato poco (ALESSANDRO CRISTOFORI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve cercare di sbloccare anche altri elementi nel reparto offensivo oltre a Dybala, in particolare Abraham, il quale sta facendo grande fatica. In questo momento i giallorossi sono Dybala-dipendenti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Dybala sa benissimo che se non gioca ai suoi livelli rischia di stare a casa durante il Mondiale, ha scelto la Roma anche per questo. Contro la Giamaica deve scendere in campo solo se sta bene, ma è difficile che sia comunque al 100% per l’Inter. In questo momento la Roma ha una rosa cortissima (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Roma giocherà ora 12 partite in un mese e mezzo, per forza di cose Mourinho dovrà fare delle rotazioni (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)