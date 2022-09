MATTIOLI: "Se la Roma assale l'Inter può vincere" - BALZANI: "A Mourinho piace Malinovskyi"

Domani, ore 18, stadio San Siro: riparte il campionato della Roma che sfiderà l'Inter in trasferta. "Se la squadra giallorossa assalirà l'avversario può vincere la sfida" dice Mario Mattioli. "Domani mi aspetto in primis la prestazione dalla Roma, poi se l'avversario vale di più può anche andare male" il pensiero di Riccardo Trevisani.

Francesco Balzani poi fa il nome di Malinovksyi come obiettivo futuro: "Un profilo che piace molto a Mourinho".

Le voci che circondano l'Inter possono agevolare la Roma. Se la squadra giallorossa assalirà l'avversario può vincere la sfida (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Inter-Roma è una partita nella quale nessuna delle due può perdere. Il momento delle due squadre non è facile, avranno tutte e due paura. Mi aspetto una partita bloccata che poi può essere aperta da un episodio. La Roma con Dybala è una squadra, senza non è la stessa (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve giocare come contro l'Atalanta ed evitare di entrare in campo come contro la Juve. Per vincere deve ritrovare Dybala e approfittare di Zaniolo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che Dybala giocherà, contro l'Atalanta e con l'Argentina è rimasto fuori soltanto per precauzione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Domani mi aspetto Zalewski al posto di Spinazzola e Pellegrini a centrocampo al posto di Matic. Mi piacerebbe che fosse la partita di Dybala, l'Inter non ha avuto un comportamento rispettoso nei suoi confronti. La Roma sta meglio dell'Inter a livello psicologico, bisogna sfruttare questo vantaggio (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Solbakken è della Roma, ormai manca solo la firma sul contratto, le voci che lo vedono ancora in bilico tra Roma e Napoli sono “vecchie” perché la trattativa è pressoché chiusa. Malinovskyi è un profilo che piace molto a Mourinho, in più è un giocatore a parametro zero quindi è una trattativa molto appetibile anche come formula di acquisto. Dybala si è allenato con il gruppo stamattina e le sensazioni che filtrano sono tutte abbastanza positive, domani penso che partirà titolare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Malinovskyi in ottica Roma sarebbe un grande colpo, quando lui è arrivato a Bergamo era già un giocatore già formato e titolare della nazionale ucraina, ci ha messo un po’ per adattarsi al calcio italiano e soprattutto al calcio complicato di Gasperini, detto ciò potendosi liberare a parametro zero sarebbe un grandissimo colpo portarlo a Roma, è un giocatore che ha tutto dal fisico alla tecnica fino ad grande tiro in porta che tutti conosciamo e ammiriamo, quindi magari venisse (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se si parla della sorpresa Udinese è colpa di quanto fatto finora da Inter e Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi auguro che Dybala scenda in campo dal 1'. Sarà decisivo l'allenamento di oggi. Il vero confronto della partita sarà a centrocampo, vediamo l'Inter come sopperisce all'assenza di Brozovic (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho devono arrestarlo per far si che non schieri Dybala, non credo ci rinunci. Matic-Cristante? Quando ha dovuto scegliere, Mourinho ha optato sempre per il secondo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Domani mi aspetto in primis la prestazione dalla Roma, poi se l'avversario vale di più può anche andare male. Ma finora le prestazioni dei giallorossi mi sono sembrate casuali, invece una grande squadra deve ambire ad avere continuità nella sua proposta (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve sfruttare le difficoltà di Inter e Juventus, sia per quanto riguarda la partita di domani sia in ottica classifica. Giocherei con il tridente pesante Dybala-Zaniolo-Abraham. La Roma deve provare a sbloccarla subito, mi piacerebbe che Zaniolo fosse protagonista. Mi aspetto una partita più equilibrata rispetto allo scorso anno (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)