MATTIOLI: "Con l'Atalanta incidente di percorso" - CIARDI: "Abraham? Me lo tengo per i prossimi 5 anni"

La sconfitta all'Olimpico contro l'Atalanta apre le discussioni, anche lungo le trasmissioni radiofoniche, sulle difficoltà realizzative della Roma. "Secondo me è stato un incidente di percorso, perché è migliore rispetto allo scorso anno. Abraham è stato sfortunato", il pensiero di Mario Mattioli. Per Roberto Pruzzo "se Abraham non segna questi gol diventa un casino".

Conclude Riccardo Trevisani: "Do 7 alle prime 7 giornate della Roma, è in linea con quello che mi aspettavo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha difficoltà a trovare soluzione, fino al 30’ è stata una partita bloccata. Se Abraham non segna questi gol diventa un casino. L’arbitro ci ha messo del suo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sportiello ha fatto delle parate normali su palloni normali, la Roma ha tirato ma non è riuscita a metterla dentro. Secondo me è stato un incidente di percorso, perché è migliore rispetto allo scorso anno. Abraham è stato sfortunato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A giocar bene contro una squadra forte a volte non basta, se non metti la palla dentro è inutile giocare bene. La Roma crea discretamente ma non finalizza, Mourinho e la squadra devono migliorare qualcosa (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ci siamo esaltati per nulla in estate, la Roma ha un parco attaccanti clamoroso: la maggior parte delle occasioni si manifesta dopo che i giallorossi vanno in svantaggio. Abraham? Me lo tengo per i prossimi 5 anni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Do 7 alle prime 7 giornate della Roma, è in linea con quello che mi aspettavo. È una squadra da 75-80 punti, quelli che servono per la Champions, e se mi avessero chiesto quanti ne avrebbe raccolti dopo 7 partite avrei detto 14 punti, quindi appena uno in più (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alle prime 7 giornate della Roma do un 6 striminzito. A differenza dell'anno scorso la squadra crea più palle da gol nitide ma sei dannatamente poco cinico. Zaniolo? Straripante ma attenzione perché fino a questo momento succede quello che capitava un anno fa: in area quando deve passare tira e quando deve tirare la passa (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il lato positivo è che siamo ancora a settembre e si può lavorare sugli errori sottoporta, il lato negativo è che secondo me è più un problema caratteriale-mentale. Abraham l’ho visto un po’ sotto pressione. Zaniolo ha fatto una bella partita però deve fare gol. Detto che Matic non lo toglierei mai, Cristante ieri ha fatto una brutta partita ma se notate ha sempre giocato con tutti gli allenatori ed un motivo ci sarà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La partita di ieri nel complesso l’ho vista abbastanza bene, la Roma ha creato tante occasioni da gol e la prestazione è stata convincente. Il grande problema che vanifica il tutto è che non butti mai la palla dentro. In queste circostanze un rigore ti poteva dare una mano e, a mio modo di vedere, almeno un rigore poteva essere dato. Se Abraham, che è la tua punta di diamante, non segna più con la stessa frequenza dello scorso anno è palese che ci sia un grande problema (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)