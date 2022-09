FELICI: "Alcuni giocatori dopo la Conference si sentono da Champions" - RIGHETTI: "E' cambiato l'atteggiamento..."

Il giorno dopo la sconfitta col Ludogorets, cresce la preoccupazione nelle chiacchiere radiofoniche a tinte giallorosse. "Udine poteva essere un incidente di percorso, ora sono preoccupato" dice Marco Andreoli. Per Francesco Balzani: "O alcuni giocatori ritrovano la coscienza dei propri limiti, oppure questa squadra arriva sesta perché il valore è quello: parlo di Mancini, di Cristante, di Pellegrini, di Karsdorp". "Per me Mourinho ha sbagliato a mantenere la difesa a tre nel secondo tempo" l'analisi di Nando Orsi.

"Non vorrei che, inconsciamente, giocatori e allenatore stiano pensando 'tanto basta dare la palla a Dybala...'" ribadisce Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Devi sperare che l'avversario non alzi i ritmi, altrimenti vai in difficoltà. La Roma è compassata e prevedibile, e quando ti manca un giocatore come di Zaniolo la prevedibilità viene accentuata. Non puoi puntare tutto su Dybala. Il tempo per rimediare cè, ma hai poche alternative a centrocampo. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Ogni volta che la Roma perde c’è sempre una giustificazione. Quella che manca un giocatore non può essere in questo caso una giustificazione. Per me Mourinho ha sbagliato a mantenere la difesa a tre nel secondo tempo. Dovrà spiegare tante cose. (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Ieri non ho visto un contrasto, ma si vedeva la differenza sostanziale nei primi 15 minuti. C'è stato un errore generale che ha portato ad una sconfitta, ed è grave perchè vieni da un periodo negativo. Non è che manca Zaniolo e allora la Roma è autorizzata a prendere schiaffi a destra e sinistra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5 )

La Roma in questo momento ha delle difficoltà nel costruire gioco: non vorrei che, inconsciamente, giocatori e allenatore stiano pensando 'tanto basta dare la palla a Dybala...' (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel momento in cui crei tanto e non segni, creare e basta secondo me diventa un demerito. Ieri Belotti ha fatto molta fatica, ci sono elementi che non hanno la condizione al massimo. Gli infortunati sono tanti, e ci sono molti problemi tattici, ma nonostante questo la Roma doveva vincere (STEFANO CARINA, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

A Empoli sarà importante tornare a sporcarsi i pantaloncini, è l'atteggiamento che è cambiato. Discutevamo dello sviluppo del gioco ma ci esaltavamo per lo spirito, per la compattezza (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non vorrei che il problema fosse che alcuni giocatori, dopo aver vinto la Conference League, si credessero giocatori da Champions (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sconfitta di ieri è preoccupante. L'avversario era di basso valore, ma la prestazione è stata disarmante. Udine poteva essere un incidente di percorso, ora sono preoccupato (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

O alcuni giocatori ritrovano la coscienza dei propri limiti, oppure questa squadra arriva sesta perché il valore è quello: parlo di Mancini, di Cristante, di Pellegrini, di Karsdorp. I migliori ieri sono stati 3 giocatori nuovi: Dybala, Matic e Celik. Alcuni 'vecchi' prendessero esempio da loro (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Vorrei vedere più idee in fase offensiva. Mi aspetto delle soluzioni da parte di Mourinho. La Roma gioca male giocando così è necessario che tutti siano al top della forma per vincere le partite. La squadra è troppo lunga, così si lasciano troppi spazi all'avversario. Credo che diversi giocatori nella rosa abbiano un potenziale inespresso (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)