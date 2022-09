CIARDI: "Con l'Inter si può perdere, ma sarebbe già la 3a sconfitta stagionale..." - AGRESTI: "Camara ha dato buone sensazioni"

Il campionato è ancora fermo a causa della sosta per le nazionali, ma lungo le frequenze radiofoniche si continua a parlare di Inter-Roma, in programma l'1 ottobre alle ore 18. Augusto Ciardi analizza il prossimo impegno dei giallorossi: "Con l'Inter si può perdere, ma sarebbe già la terza sconfitta stagionale...". Stefano Agresti, invece, parla dell'utilizzo di Camara: "In pochi minuti ha dato buone sensazioni, ma ancora è presto per dare un giudizio sul giocatore".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il turnover diventa quasi inevitabile soprattutto in Europa League. Camara potrebbe essere una soluzione, in pochi minuti ha dato buone sensazioni ma ancora è presto per dare un giudizio sul giocatore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il poco turnover di Mourinho non mi stupisce. La Roma può e deve far meglio del sesto posto dell’anno scorso, ha un giocatore che fa la differenza, ma quest’anno c’è il Mondiale di mezzo e non sai come potrebbero cambiare le carte in tavola (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io vedo bene la Roma in prospettiva, ma ci sono tante variabili che possono cambiare. Mourinho oggi ha poche alternative ai titolari (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha una rosa non così profonda come vorrebbe Mourinho, ma gli infortuni hanno cancellato questa profondità. Mi aspetto di vedere maggiormente Camara (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con l'Inter si può perdere, non sarebbe una tragedia, ma la Roma fin qui ha già sciupato. Sarebbe già la terza sconfitta stagionale, e con un big match in meno rispetto ai nerazzurri. La Roma non può permettersi errori (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)