AGRESTI: "La Roma è più forte dell’Atalanta" - CATONI: "Attenderei prima di bastonare Abraham..."

Camara ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti. Belotti sarà molto importante nel corso di questa stagione (ALESSANDRO CRISTOFORI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Attenderei prima di bastonare Abraham, è ancora alla ricerca della forma fisica migliore (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il match di giovedì è stato un allenamento da tre punti, l’Helsinki ha retto un tempo. La partita è finita dopo il gol di Dybala (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho farebbe bene a schierare contro l’Atalanta Zaniolo, Pellegrini, Dybala e Abraham contemporaneamente: utilizzerebbe il massimo del potenziale. Il giocatore che può essere determinante per la Roma rispetto all’anno scorso è Zaniolo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Karsdorp non attacca e non difende, quindi la Roma soffrirà anche domani. Non c’è partita con Celik. Contro l'Atalanta sarà molto difficile, ci vorrà la migliore Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I giallorossi non hanno mai giocato una bella partita in questo inizio di campionato. La Roma è Dybala, ma contro l’Atalanta sarà marcato a uomo e questo potrebbe creare grandi problemi. I bergamaschi rappresentano un ostacolo difficilissimo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è più forte dell’Atalanta, i giallorossi sono favoriti. Mourinho ha una serie di giocatori che possono fare la differenza come Dybala, che appartiene a un'altra dimensione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala sta meglio di tutti in questo momento e la Roma ne deve approfittare. L’Atalanta non mi sembra una grande squadra, ma è diventata più equilibrata. Domani vincono i giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)