AGRESTI: "Inter-Roma una partita alla pari" - CORALLO: "Non firmerei per l'X"

Si avvicina il ritorno in campo per la Roma, che in attesa di riabbracciare Paulo Dybala prepara la sfida contro l'Inter, un match alla pari secondo Stefano Agresti: "Tra Inter e Roma non c'è una favorita, è una partita alla pari". Francesco Balzani confronta invece le due rose: "Scambio Lautaro Zaniolo io non so se lo farei, forse si perché ad oggi l’argentino è più pronto, mentre tra Barella e Wijnaldum mi tengo tutta la vita l’olandese."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Penso che Inter-Roma possa essere una partita bloccata, non sono due squadre che godono di un grande momento sia a livello di risultati sia mentale. Può essere sbloccata da un episodio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha avuto un impulso incredibile dalla classe di Dybala, è determinante in giallorosso non per il risultato alla fine ma per dare un certo tipo di gioco e per fare una squadra di un certo livello. È stato un colpo prendere un giocatore libero che ha già saputo dare una sua impronta. Forse la Roma neanche se lo aspettava in questa misura (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se Dybala non ha giocato con l'Argentina per scelta tecnica, pazienza. Ma se non ha giocato perché non sta bene, sono guai. Un conto è la Roma con Dybala, un altro senza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tra Inter e Roma non c'è una favorita, è una partita alla pari. Non mi sembra che quello che è successo con Dybala sia una situazione così sorprendente. Scaloni si sarebbe assunto una notevole responsabilità a farlo giocare se si fosse rotto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non firmo per il pareggio contro l'Inter. Con il rientro di Dybala si può immaginare l'arretramento di Pellegrini e dunque il ballottaggio sarà tra Cristante e Matic: credo giocherà il primo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se stanno bene dovrebbero giocare tutti e 4, Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, e giocheranno tutti e 4. Il problema è quanto potrà giocare Dybala. Dal punto di vista tattico la Roma giocherebbe con una formazione a viso aperto, sfrontata, con i 4 giocatori d'attacco (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L’Inter ha parecchi giocatori che giocherebbero titolari nella Roma, però di prendibili c’è ne sono pochissimi, uno di questi che prenderei volentieri è Darmian, detto ciò secondo me i nerazzurri hanno la migliore rosa del campionato italiano. Scambio Lautaro Zaniolo io non so se lo farei, forse si perché ad oggi l’argentino è più pronto, mentre tra Barella e Wijnaldum mi tengo tutta la vita l’olandese. Kiwior è un gran bel giocatore che la Roma ad agosto ha provato a prendere, ora sarà un po’ più difficile anche perché sul giocatore c’è il forte interesse del Milan (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 1011.5, Te la do io Tokyo)