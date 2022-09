AGRESTI: "Il rapporto tra Zaniolo e il ct Mancini è teso" - TREVISANI: "Non sono così convinto che la Roma a 4 sia meglio che a 3"

La pausa dei campionato per gli impegni delle Nazionali consente anche lungo le trasmissioni radiofoniche di ragionare sul percorso della Roma disputato finora e anche sull'Italia e sulla mancata convocazione di Zaniolo. "Il rapporto tra Mancini e Zaniolo è freddo, teso. Il ct non ha gradito i ripetuti forfait del numero 22 e il calciatore si è sentito trascurato dopo l’infortunio", dice Stefano Agresti. "Tanti piccoli atteggiamenti di Zaniolo non sono piaciuti a Mancini", aggiunge Mario Mattioli.

Conclude, infine, Riccardo Trevisani parlando del modulo giallorosso: "Non sono così convinto che la Roma a 4 sia meglio che a 3".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mancini si è legato le cose al dito, ma credo che riallaccerà i rapporti con Zaniolo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mancini ha litigato con tutti, ma non porta rancore. Non so per quale motivo non abbia convocato Zaniolo, è uno dei più in forma della Nazionale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tanti piccoli atteggiamenti di Zaniolo non sono piaciuti a Mancini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il rapporto tra Mancini e Zaniolo è freddo, teso. Il ct non ha gradito i ripetuti forfait del numero 22 e il calciatore si è sentito trascurato dopo l’infortunio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non sono così convinto che la Roma a 4 sia meglio che a 3. Per me Mancini non è un problema come invece si crede in giro (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Nazionale non può permettersi di fare a meno di Zaniolo. Questa cosa non fa bene né a lui né all’Italia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Domenica la Roma aveva in panchina Zalewski, Camara, Shomurodov e Belotti. Se non è ricchezza d'organico questa... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)