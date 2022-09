AGRESTI: "Della Roma il salto di qualità più evidente" - NARDO: "Mercato da 8/8,5"

Si è conlcuso ieri il calciomercato, con la Roma regina secondo i principali opinionisti dell'etere romano: "La Roma ha fatto il salto di qualità più evidente, ha cambiato status con gli arrivi di Dybala Matic, Wijnaldum e Belotti. Ora può lottare per lo scudetto", il pensiero di Stefano Agresti. Mercato brillante anche secondo Alessio Nardo: "Manca ancora un difensore centrale, ma il voto al mercato è comunque 8/8.5. Metto la permanenza di Zaniolo al pari degli acquisti"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

I Friedkin hanno gettato le basi per un progetto. Se queste sono le premesse e Mourinho dovesse andare via tra 1/2/5 anni, la Roma non ripartirebbe da zero. Io credo che la proprietà stia crescendo e, in caso di addio dello Special One, attirerebbe allenatori del suo stesso calibro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla Roma manca ancora un difensore centrale, ma il voto al mercato è comunque 8/8.5. Metto la permanenza di Zaniolo al pari degli acquisti (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Applausi alla società, ha fatto un lavoro splendido: era difficile piazzare tutti quegli esuberi. La Roma ha un grande progetto e le parole di Belotti in conferenza stampa ne sono l'ennesima dimostrazione (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il voto al mercato della Roma è 8: non ha ceduto Zaniolo ed è migliorata in tutti i reparti. Ha fatto un mercato comprando grandi giocatori senza spendere praticamente niente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il mercato della Roma è da 7.5/8. Poteva sistemare qualcosina sulla trequarti, ma in generale si è rinforzata (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala è grande acquisto, ma anche Wijnaldum rimane un colpo importantissimo. Il mercato della Roma è stato davvero buono. Se ai giallorossi do 7, alla Lazio massimo 6.5 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha rafforzato il proprio organico e il fiore all’occhiello è Dybala. Wijnaldum sarà un valore aggiunto quando tornerà (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha fatto il salto di qualità più evidente, ha cambiato status con gli arrivi di Dybala Matic, Wijnaldum e Belotti. Ora può lottare per lo scudetto. Il mercato dei giallorossi è stato straordinario, da 8 (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma, per gli acquisti che ha fatto, Dybala e Wijnaldum su tutti, do 7.5. Ha alzato l'asticella in maniera clamorosa. Ora uno degli acquisti più importanti, che avrebbe fatto fare il salto di qualità, si è fatto male: il centrocampo è la zona del campo dove i giallorossi potrebbero avere più problemi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)