DAMASCELLI: "Roma favorita per lo scudetto" - MELLI: "Giallorossi al livello delle grandi" - TREVISANI: "E' la squadra che è migliorata di più"

Il clamoroso mercato della Roma continua. Dopo l'arrivo di Dybala, nella giornata di ieri è atterrato a Ciampino Wijnaldum, accolto da moltissimi tifosi. La società giallorossa, però, non sembra volersi fermare e punta a chiudere la trattativa per Belotti. Lungo le frequenze radiofoniche si è parlato proprio di mercato: "Per me l'unica certezza è Dybala, mentre Matic e Wijnaldum devono dimostrare quanto valgono", il commento di Fernando Orsi. Max Palombella, invece, si sofferma su Frattesi: "Non spenderei i soldi che chiede il Sassuolo, ma è un giocatore che prenderei ad occhi chiusi".

In cinque mesi è cambiata la percezione di quello che può essere la Roma. Dybala poteva essere una casualità, Wijnaldum conferma che c’è un’idea, un progetto. I giallorossi sono la squadra che è migliorata di più rispetto all’anno scorso (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non mi sorprenderebbe vedere Wijnaldum in panchina con la Salernitana. Se la Roma parte bene ci sarebbe un'ulteriore iniezione di fiducia in questo blocco di giocatori. Quello che Mou aveva in testa dall'inizio cominciamo a vederlo in campo in questo secondo anno (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vedo la Roma favorita per lo Scudetto, poi Inter, Milan e Juventus. Ha giocatori di grande esperienza e che completano la squadra, ha una scocietà solida dal punto di vista finanziario e ci sono le premesse per riportare la Capitale tra le grandi del calcio italiano (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Belotti? Acquisto molto importante, più di quanto possa sembrare. La Roma, come presupposti, è al livello delle tre grandi. Ora Mourinho deve completare l'opera (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

La Roma sta entrando in una dimensione che non ha mai avuto. Da parte dei Friedkin vedo la passione che avevano Sensi e Viola. Belotti? Ha perso un po' negli ultimi anni. Come vice Abraham è un buon acquisto, ma sono talmente diversi che possono anche giocare insieme (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

I Friedkin hanno ricostruito un rapporto simbiotico con i tifosi prima ancora di prendere grandi calciatori. Aspetterei però a paragonare questa Roma a quella di Viola o Sensi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Oggi a Roma c'è un entusiasmo fantastico, contagioso, un qualcosa che non si vedeva da tantissimo tempo. Wijnaldum l'ho visto anche un po' commosso. Ora c'è il campo, però, che non fa sconti a nessuno. La Roma deve farsi trovare pronta perché c'è tanta pressione e le aspettative si sono alzate. I Friedkin meritano un appaluso infinito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il mercato della Roma è a costo zero ma con giocatori di spessore. Ora c'è da vederli in campo, i nomi non giocano a pallone. Per me l'unica certezza è Dybala, mentre Matic e Wijnaldum devono dimostrare quanto valgono. Come obiettivi la Roma alza l'asticella, ora c'è da dimostrarlo. Serve anche un altro difensore, Belotti deve decidere dove vuole andare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dopo la presentazione di Dybala inserisco la Roma tra le prime quattro squadre, prende il posto del Napoli. L'entusiasmo dei tifosi è giusto, è stato un mercato gestito molto bene, ma adesso aspetterei a parlare di obiettivi troppo alti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha un qualcosa che le altre squadre non hanno. Il clima che si è creato a Trigoria può fare la differenza (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Belotti è un calciatore grosso fisicamente, quindi dovrà comunque rientrare in forma. Allenarsi da solo non basta, non è la stessa cosa (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

La costruzione della squadra mi sembra molto logica. Se si aggiunge Frattesi a fronte della cessione di Veretout, rimarrebbe da sistemare la difesa, che non è in una situazione di emergenza, ma andrebbe migliorata (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Non penso che la Roma voglia spendere molto per il difensore, Bailly e Senesi potrebbero essere adatti. La squadra è decisamente migliorata, ha una rosa per puntare a tutto. Penso che il prossimo acquisto possa essere Belotti, dare riposo ad Abraham sarà fondamentale. Non spenderei i soldi che chiede il Sassuolo, ma Frattesi è un giocatore che prenderei ad occhi chiusi (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)