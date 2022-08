NARDO: "Manca poco per rendere questa Roma davvero forte" - AGRESTI: "Azzeccate tutte le operazioni di mercato"

Le ambizioni, il calciomercato e l'atteggiamento di Zaniolo: questi i temi più trattati all'interno delle trasmissioni radiofoniche romane. "Manca poco per rendere questa Roma davvero forte", il commento di Alessio Nardo. Stefano Agresti si sofferma sull'operato della società giallorossa: "Per ora la Roma ha azzeccato tutto quello che ha fatto sul mercato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Voglio essere provocatorio: l'arrivo di Mourinho ha talmente trasformato la nostra mentalità che io non mi accontento. Questa squadra va completata. Manca poco per rendere questa Roma davvero forte (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo? Noi abbiamo cambiato la percezione che abbiamo della Roma da inizio mercato, perché non può averlo fatto anche lui? Oggi un giocatore ambizioso, anche rispetto allo scorso anno, può vedere nella Roma ciò che fino a poco tempo fa magari non vedeva (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo ha capito che se vuole rimanere deve avere un altro atteggiamento. All'inizio sembrava che l'allenatore non lo volesse, ora sembra aver guadagnato posizioni: significa che ha capito come porsi. E' inutile nascondersi: credo che la Roma debba puntare allo Scudetto (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io non ho mai visto Zaniolo di traverso... Da quello che so io il giocatore rinnoverà con la Roma e non ho dubbi che questo accada. E' pur vero che un giocatore come lui che può essere decisivo guadagna meno di chi è fuori rosa: è chiaro che questa situazione va risolta prima o poi. La Roma quest'anno ha il dovere di giocarsi l'accesso in Champions, poi sarà una stagione così anomala che può succedere di tutto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo? L'anno scorso è stato frainteso: veniva da un infortunio, aveva qualche chilo di troppo e ha un po' la faccia da schiaffi, quindi subito si è parlato di atteggiamento. Ma semplicemente non ce la faceva. L'immagine che dà di sé è completamente diversa da quella di un anno fa. E' giusto che la Roma nutra speranze Scudetto. Poi tra sperare e conquistare ce ne passa. I giallorossi hanno praticamente completato il mercato, volano sull'entusiasmo e hanno acquisito spessore (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma era forte anche senza Wijnaldum, ma l'olandese aggiunge molto. Giocatori con quella esperienza, come anche Matic, incidono molto. Il calcio estivo non ha grandissimo valore, ma su certe cose conta. Avevo dubbi sulla condizione di Matic ma i primi segnali sono molto positivi. Credo che per ora la Roma abbia azzeccato tutto quello che ha fatto sul mercato. I giallorossi non hanno solo i titolari, ma anche le alternative valide (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io credo che Zaniolo rimarrà alla Roma. Ma se il giocatore dovesse essere venduto Mourinho non potrebbe far nulla: la sua cessione sarebbe sintomo semplicemente di una necessità assoluta di realizzare un utile. Non c'è discussione sul fatto che se il ragazzo si libera dei problemi che ha avuto, si tratta di un fuoriclasse. La Roma è migliorata tanto, ma l'entusiasmo che sento in certi casi è anche esagerato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)