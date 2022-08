NARDO: "Belotti serve come il pane" - SABATINI: "Mourinho verrà accontentato sul mercato"

Dopo la vittoria di misura contro la Cremonese, nell'etere romano torna d'attualità il mercato. Davanti l'obiettivo principale resta Belotti: "Serve come il pane, si è capito ieri, è una necessità", il pensiero di Alessio Nardo. Arriveranno due giocatori, invece, per Sandro Sabatini: "Mourinho verrà accontentato con un centrocampista e un attaccante, ne sono sicuro". Nando Orsi, infine, parla della gara di ieri: "Ieri pessima partita contro la Cremonese. Dybala a sprazzi, Abraham è stato marcato benissimo. Al di là dei 6 punti che sono oro colato, bisogna rivedere il gioco."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Tra i nomi ipotizzati Lukic sarebbe l'ideale e l'operazione più intelligente e intrigante. Farebbe comodo e lo prenderei. Belotti serve come il pane, si è capito ieri, è una necessità (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ti servono le caratteristiche che hai perso con l'infortunio di Wijnaldum e non sono quelle né di Grillitsch né di Bakayoko. Io vedrei a Bergamo cosa dicono su Malinovskyi (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri pessima partita contro la Cremonese. Dybala a sprazzi, Abraham è stato marcato benissimo. Al di là dei 6 punti che sono oro colato, bisogna rivedere il gioco. Di buono ci sono state le prestazioni di Pellegrini e Smalling (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con Pellegrini la Roma dà l'impressione di avere un leader, un trascinatore e un giocatore di grande livello internazionale. Mourinho verrà accontentato con un centrocampista e un attaccante, ne sono sicuro (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini ha giocato da grande centrocampista, Zaniolo fin quando è stato in campo ha tagliato in due l'avversario. Per me il migliore è stato Smalling. A centrocampo la Roma dovrà fare qualcosa, l'infortunio di Wijnaldum la penalizza tantissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'assenza di Zaniolo potrebbe essere molto pesante in vista della partita di sabato: avrebbe potuto mettere in seria difficoltà la Juventus. Da qui al 1° settembre penso che sul mercato potrebbe esserci qualche sorpresa (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri la Roma mi è piaciuta molto meno di Salerno, ha concesso troppo. Se contiamo le occasioni la Cremonese avrebbe anche meritato il pareggio per quello che ha costruito. Ma la Roma ha vinto ed è quello che conta: la differenza con la Juve è che ha vinto, questo dà fiducia, coraggio ed ottimismo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La gara di sabato sarà equilibrata, non bella. La Roma, se confermasse il centrocampo di ieri, rischia di soffrire contro la Juventus. (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)