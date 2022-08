INFASCELLI: "Anche in prestito ma va preso un centrocampista" - LEGGERI: "Calma, anche senza Wijnaldum la Roma lotta per il titolo"

L'infortunio di Wijnaldum è inevitabilmente l'argomento del giorno anche sulle emittenti a tinte giallorosse. "Per colmare i 2 mesi di vuoto lasciati dall'olandese o prendi un giocatore davvero importante o rimani con quelli che hai" è il pensiero di Stefano Agresti. "Io dico calma e gesso: la Roma ha comunque una rosa forte, che sicuramente sarà completata e con Mourinho in panchina, sono straconvinto che potrà competere per vincere il titolo anche senza l'olandese" le parole di Max Leggeri. "Un centrocampista, magari in prestito, con una formula che conviene, la Roma deve prenderlo" chiude Roberto Infascelli.

L'infortunio di Wijnaldum è una botta forte, hai puntato tanto su questo calciatore che ti cambiava veramente il centrocampo. Se mantieni l'idea di prendere un centravanti di riserva credo che Pellegrini dovrà adattarsi a giocare in mediana. Quella dell'olandese sarà un'assenza pesante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non credo che la defezione di Wijnaldum possa cambiare Roma-Cremonese a livello umorale. La Roma giocherà una partita di grande fermezza contro una neopromossa. Non penso che i giallorossi avranno un problema di approccio (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Andare a cercare un altro Wijnaldum, oggi, mi sembra difficile. La Roma aveva preso un giocatore che non ha eguali. Per colmare i 2 mesi di vuoto lasciati dall'olandese o prendi un giocatore davvero importante o rimani con quelli che hai. Poi magari se i giallorossi troveranno un'occasione proveranno anche a coglierla, ma al momento non intravedo la possibilità di una corsa al centrocampista (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Wijnaldum era stato preso per cambiare i connotati comportamentali del centrocampo della Roma. Il suo infortunio per tutta la prima parte di stagione, per la Roma, è una perdita importante (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Wijnaldum era un giocatore importante, non basta abbassare Pellegrini per risolvere il problema. Penso che, avendo perso un giocatore come l'olandese, la Roma farà qualcosa sul mercato (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quella di Wijnaldum, per la Roma, non è un'assenza così determinante. Il giocatore con il nuovo anno dovrebbe tornare e di mezzo c'è la pausa per i mondiali (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Un centrocampista, magari in prestito, con una formula che conviene, la Roma deve prenderlo. Poi magari sarà meno forte di Bove e allora giocherà il giovane romanista ma serve un altro (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dispiacere enorme per l'infortunio di Gini Wijnaldum, ma io dico calma e gesso: la Roma ha comunque una rosa forte, che sicuramente sarà completata e con Mourinho in panchina, sono straconvinto che potrà competere per vincere il titolo anche senza l'olandese nella prima parte di stagione. Basta con gli eccessi e i catastrofismi, tutti compatti intorno alla Roma (MAX LEGGERI, Rete Sport, 104.2, 1927...La Storia Continua)

Una Roma che era completa, e che lo sarebbe stata ancora di più con l'arrivo di Belotti, dopo l'infortunio di Wijnaldum di certo lo è un po' meno. Un giocatore di qualità non puoi prenderlo in cinque giorni di mercato. I giallorossi rimangono competitivi, però porca miseria! (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La notizia dell'infortunio di Wijnaldum è terrificante perchè l'olandese non solo tecnicamente ma anche come simbolo di questa campagna acquisti rappresentava la conferma della voglia assoluta della Roma di competere. Ora bisognerà fare di necessità virtù e cercare di completare la rosa con Belotti e almeno un centrocampista che dia maggiori garanzie a Mourinho (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport, 104.2, 1927...La Storia Continua)