FOCOLARI: "Sulla carta Roma favorita" - AGRESTI: "Curioso di capire l'atteggiamento dei giallorossi"

Primo esame importante per la Roma, che alle 18:30 affronta la Juventus per sfatare il tabù Stadium: "Per mandare la Juve in difficoltà va aggredita subito. Sono curioso di capire come la Roma affronterà la gara stasera a livello di atteggiamento. Non credo ci sia un duello che decide la partita", il pensiero di Stefano Agresti. Roberto Pruzzo si concetra invece sul ritorno di Dybala a Torino: "Sarà una partita molto difficile per lui per via del suo passato, e credo sarà piena di emozioni. La Roma dovrà supportarlo."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Sarà una partita molto difficile per Dybala per via del suo passato, e credo sarà piena di emozioni. La Roma dovrà supportarlo. Il pareggio non sarebbe male (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Nessuno sa come reagirà Paulo, sarà un grande punto interrogativo. Lui quando è emozionato tende ad arretrare e a giocare più a centrocampo, ma se dovesse accadere stasera non sarebbe una cosa negativa. Al ritorno sarà sicuramente un'altro tipo di partita con il rientro degli indisponibili (SANDRO SABATINI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Per mandare la Juve in difficoltà va aggredita subito. Sono curioso di capire come la Roma affronterà la gara stasera a livello di atteggiamento. Non credo ci sia un duello che decide la partita. La Roma ha più sicurezza rispetto alla Juve. La Roma gioca con giocatori di caratura internazionale come Pellegrini che si trova in ottime condizioni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio Mattino Sport & News 104, 5)

La Juventus è in chiara difficoltà di formazione. La Roma è meno in difficoltà perchè Wijnaldum non ha mai giocato titolare in questa stagione, ma Bonucci per la Juve è un'assenza importante. La Roma deve comunque stare attenta perchè Allegri ha Vlahovic. Sulla carta secondo me è favorita la Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio Mattino Sport & News 104, 5)

La Juve ha problemi di manvovra, Allegri vuole coprirsi, è una partita fra grandi squadre che avrei voluto vedere con gli organici a disposizione, forse al ritorno sarà così, ma ora è una partita tra due squadre che cercano conferme. Mourinho non ha un gioco spettacolare, ma le sue squadre sono concrete (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport & News 104, 5)

Non si sta capendo che tipo di squadra sia e quale siano i problemi della Juve, sul campo ci si può aspettare qualsiasi cosa. Credo che Allegri non abbia mai passato un momento così. Il pubblico è contro di lui perché faticano a riconoscere in questo allenatore lo spessore che aveva prima. (EMANUELE GAMBA, Tele Radio Stereo, 92.7)