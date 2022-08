FOCOLARI: "Ieri la Roma ha vinto contro nessuno" - NARDO: "Prenderei subito Acerbi" - AGRESTI: "Dybala il più decisivo in Serie A"

La Roma vince 3-0 contro il Monza e, almeno momentaneamente, si piazza al primo posto in classifica a quota 10 punti. Lungo le frequenze radiofoniche romane si è parlato del successo dei giallorossi, trascinati dalla doppietta di Dybala e dal gol di Ibanez. Furio Focolari critica la squadra di Stroppa: "Bene la Roma, ma ha giocato contro nessuno". Alessio Nardo, invece, si sofferma sul mercato e sull'eventuale arrivo di un nuovo difensore: "Prenderei subito Acerbi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ibanez monumentale, sta mangiando gli avversari: se è questo è uno dei difensori più forti d’Europa. Prenderei subito Acerbi (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Acerbi? Lo prenderei all'istante (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da inizio maggio scorso la Roma è diventata solidissima in difesa. Da Roma-Bologna i giallorossi hanno giocato 10 partite ufficiali e hanno subito solamente 4 gol (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Buona Roma, ma niente di eccezionale, soprattutto nei primi 20 minuti. Dybala aveva bisogno di sentire la fiducia e il calore dei tifosi. I giallorossi hanno bisogno di un altro centrocampista. Ibanez ha potenzialità enormi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Monza è stato un test poco probante. 10 punti sono tanti, ma la Roma deve essere più fluida e convincente in alcune situazioni. Nell’unica partita difficile, ovvero quella contro la Juventus, ha sofferto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha avuto una sorte favorevole perché ha incontrato Salernitana, Cremonese e Monza. Dybala ha segnato 100 gol in Serie A: solo la follia della dirigenza della Juventus poteva lasciare libero un giocatore di questo calibro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Bene la Roma, soprattutto Dybala. Nel primo gol c’è tutta la sua qualità. I giallorossi hanno giocato una buona partita ma contro nessuno (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vittoria facile per la Roma? Me l’aspettavo visto l’avversario. Il prato dell’Olimpico è una vergogna (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sarei stupito molto se la Roma non avesse vinto contro il Monza. Dybala fa la differenza, attorno a lui va costruita una squadra, non è uno in più. Decide come forse nessun altro nel nostro campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'indirizzo tattico della Roma è ormai chiaro: fa giocare gli avversari con grande compattezza per sfruttare le ripartenze (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)