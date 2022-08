DAMASCELLI: "Mourinho abile con le parole, ma sabato ha sbagliato formazione" - CIARDI: "Vuole responsabilizzare i giocatori"

Lungo le frequenze radiofoniche romane si continua a parlare della partita di sabato, nella quale la Roma ha affrontato in trasferta la Juventus. Nonostante il risultato sia positivo (1-1), i ragazzi di Mourinho hanno trovato grandi difficoltà, soprattutto nella prima frazione di gioco. Tony Damascelli commenta: "La squadra non ha avuto fortuna nel primo tempo, è l'allenatore che ha sbagliato la formazione". Augusto Ciardi, invece, si sofferma su ciò che lo Special One vuole trasmettere ai propri calciatori: "Mourinho ora è nella fase in cui deve responsabilizzare i giocatori dal punto di vista comunicativo". Francesco Balzani, invece, parla del mercato: "Mancano ancora due acquisti, ovvero un esterno alto e un difensore centrale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Nella partita di sabato la Roma ha sofferto, ha due centrocampisti monotematici. Ha fatto bene ad approfittare del calo della Juve nel secondo tempo ma purtroppo in una sola occasione, quasi casualmente. La Roma è una squadra che aggredisce ma va facilmente in difficoltà (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Non ho visto la partita così drammatica, Rui Patricio non ha fatto grandi parate. E' mancato molto Zaniolo, che nelle situazioni più complicate ti allunga la squadra. I terzini erano davvero in difficoltà. Per fortuna non si sono accorti di quanto Karsdorp fosse superabile. Matic e Cristante insieme vanno troppo piano rispetto a quel che serve alla Roma. L'arrivo di Belotti è positivo, voleva la maglia della Roma e i suoi tifosi. In una partita come quella contro la Juve sarebbe servito molto. Spero arrivino anche altri 2 centrocampisti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Sabato sera è venuta meno la forza di Pellegrini che ha contraddistinto le sfide con Salernitana e Monza. La Juve ha avuto padronanza completa del centrocampo ma è incappata nell'ennesimo errore difensivo: il gol di testa di Abraham è riuscito perché vicino a lui non c'era una maglia bianconera e questo è grave (MARIO MATTIOLI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Mourinho con quelle dichiarazioni ha voluto dare una scossa alla squadra per il futuro. Pensavo che la Roma, al di là del risultato, potesse fare meglio, soprattutto a centrocampo. Cristante e Matic non possono giocare insieme (STEFANO AGRESTI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Un punto a Torino è tantissimo, soprattutto per il fatto che abbiamo visto una Roma indecente. Matic è un acquisto sopravvalutato, è troppo compassato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Mourinho usa le parole in maniera abile e in molti abboccano. La squadra non ha avuto fortuna nel primo tempo, è lui che ha sbagliato la formazione (TONY DAMASCELLI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

La Roma ha una grande caratteristica, sa soffrire. Mourinho ora è nella fase in cui deve responsabilizzare i giocatori dal punto di vista comunicativo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

L’uscita di Mancini è stata una genialata: da quel momento la partita è cambiata. Secondo me mancano ancora due acquisti, ovvero un esterno alto e un difensore centrale. Ad oggi Zalewski è avanti a Spinazzola (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi aspettavo una partita completamente diversa contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo. La Roma era impaurita, sembrava sotto shock. Mourinho è consapevole del fatto che questa non è ancora una grandissima squadra: sa che è cresciuta ed è diventata più forte, ma non è ancora al livello che vuole raggiungere (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)