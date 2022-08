DAMASCELLI: "La Roma ancora non c'è" - BALZANI: "Col Monza necessari dei cambiamenti" - CIARDI: "Rinforzi? Prenderei un esterno d'attacco"

Giorno di Roma-Monza, ma nelle valutazioni che circolano nell'etere romano influiscono ovviamente gli ultimi sgoccioli di calciomercato e l'ultima sfida con la Juventus, archiviata solo 3 giorni fa. "Dybala? Con la Juve inesistente fino all'assist", spiega Sandro Sabatini. "Per i calciatori che ha, dalla Roma mi aspettavo di più", la valutazione di Nando Orsi. "Se potessi rinforzare la Roma con un ultimo acquisto, prendere un esterno d'attacco", l'opinione sul mercato di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dybala? Contro la Juve è stato inesistente fino alla rovesciata dell'assist. Lui deve essere un valore aggiunto e per ora non lo è stato (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per quello che si è visto con la Juventus, stasera secondo me dei cambiamenti nell'11 sono necessari. Celik per me deve giocare titolare. Bove? Ancora non me lo aspetto titolare. Credo che a centrocampo giocheranno Pellegrini e Matic con El Shaarawy davanti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Fino ad oggi non è stato un grande Dybala, poi magari oggi farà tripletta. Da lui mi aspetto di più e non so se dipende o meno dall'inserimento. Per i giocatori che ha, mi aspettavo di più dalla Roma in generale (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma stasera non dovrebbe avere problemi. Continuo a dire che Cristante e Matic non possono giocare insieme. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa sera può essere la grande occasione per El Shaaarwy, è un giocatore che ha sempre fatto bene. Mi aspetto una vittoria della Roma, credo ci sia voglia anche di riscattare la brutta prestazione di Torino (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita stasera non dovrebbe avere storia, questo Monza non ha un peso, sono 11 ragazzi che non fanno squadra. La Roma vista a Torino è una squadra modestisstima, ma che gode di una grande propaganda grazie a Mourinho e Dybala. Il campo ha detto che la squadra ancora non c'è (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se potessi rinforzare la Roma con un ultimo acquisto, io non prenderei un difensore. Penserei ad un esterno d'attacco (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tiago Pinto ha fatto un grande mercato, se riuscisse a prendere anche il centrale avrebbe fatto il massimo, anche se mi sembra difficile: mancano due giorni, mi aspetto operazioni in uscita ma difficilmente in entrata. L’obiettivo della Roma deve essere quello di entrare tra le prime 4. Stasera mi aspetto qualcosa in più in fase offensiva rispetto alle prime tre giornate (MAX PALOMBELLA, Playroma)

Su Bove ho grandi aspettative, ma va inserito con cognizione di causa. Metterlo dal primo minuto è un rischio per tanti aspetti, sia per la squadra che per il giocatore. Va inserito progressivamente cominciando a partita in corso. Gli ultimissimi minuti non ti permettono di crescere tanto, ma già vederlo in campo dal 60' minuto sarebbe un utilizzo più adeguato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)