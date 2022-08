CIARDI: "Contro la Juve mi aspetto la coppia Matic-Cristante" - PRUZZO: "No, serve uno di maggior movimento"

L'infortunio di Wijnaldum e l'avvicinarsi a Juventus-Roma sposta l'attenzione sulle possibili scelte di Mourinho in vista del big match di sabato. "Contro la Juventus mi aspetto la coppia Matic-Cristante" è quanto sostiene Augusto Ciardi. Di diverso avviso è Roberto Pruzzo, secondo cui "Matic e Cristante sono cadenzati, ci vuole almeno uno più di movimento".

Per Mario Mattioli, comunque, "la Roma sabato avrà una rosa più completa delle Juve nonostante l'assenza di Zaniolo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

I nomi che circolano come sostituto non sono all'altezza di Wijnaldum, lui era quello perfetto per ciò che serviva alla Roma per fare il salto di qualità. Ora non ne vedo uguali in giro. Matic e Cristante sono cadenzati, ci vuole almeno uno più di movimento. La Juve non va sottovalutata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Per sostituire Wijnaldum io prenderei Lukic, anche se è uno come Veretout ma in più ha il cambio gioco. Mi sembra quello più vicino per caratteristiche all'olandese (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Wijnaldum è una perdita importante per la Roma, anche se in effetti nell'ultimo anno e mezzo ha giocato meno. La Roma nonostante l'assenza di Zaniolo, sabato avrà una rosa più completa delle Juve (MARIO MATTIOLI, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Non escluderei la presenza di Bove sabato sera al fianco di Matic, con Pellegrini spostato sulla trequarti (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Con Paredes, un difensore e Belotti allora direi che la Roma è da scudetto ma visto che questo è molto difficile che accada allora per ora la tengo fuori dalle prime due posizioni, detto ciò vedo i giallorossi tranquillamente in zona Champions (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Contro la Juventus mi aspetto la coppia Matic-Cristante (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Penso che a Torino si giocherà con due mediani e Pellegrini un po’ più avanzato per essere più equilibrati (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)