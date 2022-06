PRUZZO: "Per me Zaniolo è incedibile" - PALIZZI: "Terrei Mkhitaryan tutta la vita"

Il calciomercato infiamma anche le discussioni radiofoniche. "Zaniolo per me è incedibile", il pensiero di Roberto Pruzzo. "La sensazione che la Roma non sia convinta di Zaniolo c'è", aggiunge Stefano Agresti.

Secondo Furio Focolari "se parte Mkhitaryan la Roma si indebolirebbe, dipende da come verrà sostituito". E conclude così Jacopo Palizzi: "Mkhitaryan lo terrei tutta la vita".

Mkhitaryan? È un giocatore forte che può dare ancora molto, sarebbe buono trattenerlo per un anno anche perché la squadra va migliorata, non peggiorata. Se inizia perdendo un titolare non parte con il piede giusto. Zaniolo per me è incedibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Presumo che anche in caso di partenza di Mkhitaryan, la Roma troverà un sostituto all’altezza. Il piano di rafforzamento non cambierà (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se parte Mkhitaryan la Roma si indebolirebbe, dipende da come verrà sostituito. La cosa più logica sarebbe non perderlo, ma la volontà del giocatore conta, mi pare evidente. I giocatori dovrebbero darsi una regolata, certe richieste d’ingaggio vanno legate al rendimento: uno come Zaniolo, che ha giocato un campionato mediocre, come fa a chiedere lo stesso stipendio di Pellegrini e Abraham? Ma mica ci sono degli scemi pronti a darti dei soldi, è ora di finirla! (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Importante il rinnovo di Alberto De Rossi, il suo lavoro è stato e sarà fondamentale. Non riscatterei Sergio Oliveira, non vale i 13 milioni che chiede il Porto. Pinto potrebbe guardare con attenzione il mercato dei parametri zero (ANDREA SUBRIZI, PlayRoma)

La sensazione che la Roma non sia convinta di Zaniolo c'è. Ce l'abbiamo noi, cosi come ce l'ha lo stesso Zaniolo e il suo entourage (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Diciamo che Mkhitaryan non ha dimostrato tutto questo attaccamento alla Roma. Forse la società è rimasta un po’ sorpresa ma se andrà via ce ne faremo una ragione. D’altronde ha 34 anni, se ne può anche fare a meno pure se è un giocatore importante. Non mi spello le mani se vanno via giocatori di 34 anni. Non so se alla proprietà della Roma piaccia o meno Zaniolo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non riscatterei Sergio Oliveira. A centrocampo serviranno due acquisti importanti. Isco lo vedo possibile solo come alternativa a Mkhitaryan. Credo che Ndiaye farà parte della Roma del prossimo anno, è rapido e grosso fisicamente, potrà essere utile (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Mkhitaryan lo terrei tutta la vita, da parte della Roma ci sta avere dei dubbi su un biennale perché al secondo anno di eventuale rinnovo, l'armeno inizierebbe la stagione a 34 anni e mezzo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma vuole davvero tenere Mkhitaryan, basterebbe offrirgli un biennale cosi da poter arrivare a fargli giocare la Champions. Non so se c’è solo quella questione che lo porta a fargli preferire l’Inter. Se la situazione è davvero così ‘milanocentrica’, allora arrivederci e grazie… La sensazione è che la Roma non sia convinta al 100% di Zaniolo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che Mourinho darà una chance a Faticanti nella prossima stagione, è un profilo che gli piace molto. A centrocampo, oltre al regista, la Roma ha assolutamente bisogno di dinamismo (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)