PRUZZO: «Due-tre acquisti a centrocampo» - AGRESTI: «Frattesi pronto per la Roma»

La Roma guarda al futuro. La stagione ormai è conclusa. Tra nazionali e calciomercato di mezzo, ci sarà tempo per preparare le prime mosse per il prossimo anno. «A centrocampo forse dovranno prenderne 2 o 3», secondo Roberto Pruzzo. Stefano Agresti avanza la candidatura di Frattesi: «Sarebbe pronto per la Roma».

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho ci ha sempre dimostrato quanto ritenesse importante Sergio Oliveira, che è un giocatore sporco che sa fare quello che piace al tecnico. È intelligente e con la palla ci sa fare, per me ha inciso parecchio nella Roma dal suo arrivo (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Mourinho ha vinto ogni finale che ha disputato non è un caso. Se penso all’Europa League del prossimo anno, penso a una Roma che se la giocherà a testa alta e penso all’inizio di un percorso (GUGLIEMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)



Se penso a Frattesi penso al percorso di Pellegrini: non ha le stesse caratteristiche ma penso possa fare lo stesso percorso. Ha fatto un buon campionato, giocare con il Sassuolo è una cosa, giocare con la Roma un'altra, ma ha buone prospettive. A centrocampo forse la Roma deve prenderne due o tre (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Frattesi fa il titolare nella Roma? Forse i giallorossi avrebbero bisogno di un calciatore più presente. È un gran bel giocatore, ma nella Roma sarebbe una bellissima alternativa, deve integrare la rosa però e non essere il titolarissimo. Non mi strappo le vesti per Mkhitaryan che va all'Inter, ne prendi un altro (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha bisogno di giocatori. Frattesi mi piace da tempo, anche in B con il Monza ha fatto bene: è pronto per una squadra ambiziosa, ha grande dinamismo e la Roma potrebbe risparmiare 5 milioni per il suo acquisto. L'Inter si sente sicura con Mkhitaryan, lui si è promesso: i nerazzurri sono molto ottimisti sul fatto che il prossimo anno giocherà a Milano (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)