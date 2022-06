BALZANI: «La Roma non ha mai chiuso a una cessione di Zaniolo» - FOCOLARI: «Ha deciso Mourinho»- SABATINI: «Isco? Un altro Pastore...»

Una settimana senza calcio giocato e il calciomercato occupa discorsi e pensieri verso la prossima stagione. Su tutti la situazione di Zaniolo e la corte del Milan: «Su di lui ha deciso Mourinho», sentenzia Furio Focolari. «La Roma non ha mai chiuso a una sua cessione, può essere venduto», avverte Francesco Balzani.

Poi c'è Isco, che non convince Roberto Pruzzo: «Non gioca da due anni». «È il Pastore della situazione», secondo Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Dal Milan dicono di non aver ancora fatto un’offerta per Zaniolo, ma non si esclude che questa arriverà. Nella Roma non c’è convinzione da parte di tutti su Zaniolo e, se viene fatto il prezzo, credo che Mourinho è convinto di lui fino ad un certo punto… Non c’è mai stata una chiusura alla cessione e nessuno ha mai detto “non si tocca”, nemmeno con i fatti. Zaniolo non verrà svenduto, 25 più Rebic non bastano, ma può essere venduto. Alcuni giocatori in rosa sono 'borderline', lui invece è sempre stato sul mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non è semplice trovare un calciatore con le caratteristiche di Mkhitaryan. La Roma si sta indebolendo perché ha perso un titolare. Isco? Ci penserei 50 volte, non gioca da due anni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mkhitaryan è andato via? La Roma ne prenderà un altro, si va avanti e se ne trovano tanti così. I giallorossi perdono comunque un ottimo giocatore. Che Zaniolo sia forte è ipoteticamente pensabile, ma l’ha dimostrato poco (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mkhitaryan lascia un ambiente che lo ha amato, sopportato e supportato tantissimo per andare dove sarà uno dei tanti. Forse la Roma si è mossa un po’ tardi quando ha capito di fargli un biennale. Isco? È il Pastore della situazione. Da due anni è un ex. Secondo me l’Inter ha già Dybala in pugno e la Roma lo può prendere solo nel caso in cui si liberasse dall'accordo con Marotta (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è disposta a cedere Zaniolo, il problema è che al momento 65 milioni sono fuori mercato. L’offerta del Milan è molto al ribasso, ma la trattativa è aperta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella Roma decide una sola persona, ovvero Mourinho e non Tiago Pinto. È lui che ha deciso che si può vendere Zaniolo. In campionato il numero 22 è stato deludente e nelle partite più importanti lo ha messo spesso in panchina (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La volontà di Mkhitaryan è stata determinante. La Roma però ha commesso una leggerezza perché pensava che gli accordi presi in primavera fossero vincolanti, quando lui non ha mai dato una risposta definitiva. Ho più di qualche dubbio su Isco. Sostituire Mkhitaryan con lui sarebbe un bel downgrade (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’addio di Mkhitaryan è fisiologico. La sua avventura con la maglia della Roma è da 7. Ora i tifosi metabolizzano le cessioni ed è merito della fiducia che c’è in Mourinho e nei Friedkin. Prima ogni partenza era vista come un’amputazione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ora c’è la consapevolezza che esiste un progetto. La vittoria e Mourinho permetterebbero di vivere anche la cessione di Zaniolo con serenità. C’è la forte consapevolezza che ci sono delle idee (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Un allenatore così importante ed ingombrante non ce lo abbiamo mai avuto. Il blasone e la personalità di Mourinho non ce l’ha nessuno. Rimanendo sulla panchina della Roma sa che avrà delle garanzie sul mercato. Io avrei fatto un altro anno con Mkhitaryan. I giallorossi hanno perso complessivamente il giocatore più forte della rosa per carriera ed esperienza (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)