PRUZZO: "Mourinho preoccupato per Torino, niente calcoli" - FOCOLARI: "Datemi un motivo per cui Dybala dovrebbe preferire la Roma all’Inter"

Tra mercato, col nome di Dybala al centro dell'attenzione, e la finale di Tirana: sono gli argomenti principalmente trattati lungo le frequenze radiofoniche. "Finché ci arrivano conferme, per Dybala do ancora come favorita la Roma: 60% i giallorossi, 30% l’Inter e 10% la Premier", dice Ilario Di Giovambattista. "Dybala o Zaniolo? Prenderei lo juventino", aggiunge Francesco Balzani.

"Vedo Mourinho seriamente preoccupato per la partita di Torino, non vanno fatti calcoli", conclude Roberto Pruzzo.

Finché ci arrivano conferme, per Dybala do ancora come favorita la Roma: 60% i giallorossi, 30% l’Inter e 10% la Premier. Per me si integrerebbe meglio con Abraham che con Lautaro. Qui sarebbe un vero idolo e Mourinho lo vuole a tutti i costi. Chiaro che Mourinho l’ha detto, ma quella di Tirana non è la finale più importante della sua carriera. Continuano a farci i titoli che prendono in giro i tifosi, va capito bene il tono delle sue parole, se fosse vero Mourinho sarebbe da ricoverare… Quando l’ha detto si è messo a ridere, farci i titoli sopra è qualcosa di comico (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non credo a Dybala alla Roma, datemi un motivo valido per cui dovrebbe preferire i giallorossi all’Inter. Mourinho è troppo intelligente per pensare che questa finale sia più importante delle altre che ha fatto, ci ha riso sopra (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mettere in campo i migliori sia con il Torino che a Tirana. Guardate la Fiorentina, che aveva tutte le motivazioni e con la Samp ha preso 4 gol, non è proprio il caso… Dybala? Mi sembra improbabile, la concorrenza e la Champions contano. Che Mourinho chiami Dybala tutti i giorni mi sembra eccessivo, se deve scegliere è inevitabile che vada da altre parti. Come fa la Roma ad invogliarlo? Vedo Mourinho seriamente preoccupato per la partita di Torino, non vanno fatti calcoli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con il Torino partita da giocare e da vincere, non ci sono controprove e c’è poco da scegliere. La Roma ha pensieri alla finale di Tirana, il Torino non ha nulla a cui pensare. Non possiamo paragonare le motivazioni di entrambe le squadre, anche questo conterà (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con Dalot, Wijnaldum, Renato Sanches e Dybala sono fortemente convinto che la Roma arriverebbe tra le prime 4 (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per come la vedo io alla Roma non frega nulla del Torino. Come è giusto che sia, la testa è alla finale e tutti farebbero così. L’obiettivo è quello e basta. La partita di Torino non conta nulla per la finale, non è propedeutica, il discorso del ‘vincere che aiuta a vincere’ non conta. Che la Roma abbia il dovere di arrivare in Europa League non è un fatto da discutere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dybala o Zaniolo? Prenderei lo juventino, al di là dei problemi fisici avuti resta uno dei primi 3 della Serie A, il romanista invece non è ancora tra i primi 10 del campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha detto una cosa elementare, solo che a Roma c’è un’infatuazione totale, si sveglia al mattino e porta la luce… (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)