PRUZZO: «Dagli arbitri danni inimmaginabili» - BALZANI: «Da Mourinho pressione mediatica per il mercato»

Ultimo appuntamento all'Olimpico della stagione e chance per chiudere del tutto il discorso qualificazione alle prossime coppe europee. La Roma ospita il Venezia all'Olimpico sulla scia della conferenza stampa di ieri di Mourinho. «Danni inimmaginabili dagli arbitri, ha ragione», sostiene Roberto Pruzzo. Critico Sandro Sabatini: «Ricorda solo gli episodi a sfavore, così diventa ripetitivo».

Francesco Balzani parla del mercato che verrà: «Arnautovic? Per la panchina va bene, ma Mou vuole Dybala. E ha iniziato la pressione mediatica, guardate il nome di Matic»

Vale il discorso fatto per Firenze, Mourinho vuole chiudere al più presto il discorso Europa League e oggi è un'occasione d'oro, bisogna vincere e basta. Ieri sugli arbitri è stato giusto, ribadirà questo fatto fino all'ultimo. Arnautovic? Una voce che girava settimane fa a cui non davo credito, ma Mourinho come vice-Abraham lo prenderebbe volentieri, se glielo porti al posto di Shomurodov ti abbraccia... Per la panchina va bene, ma i titolari sono altri. Mourinho sta iniziando la pressione mediatica per il mercato, guardate i nomi di Matic e Dybala (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ho l'impressione che Mourinho viva un po' alla giornata, nelle sue parole non vedo tutto questo entusiasmo. È abbastanza convinto della sua capacità di far crescere la Roma, questo è un punto fermo. Ma sulla sua permanenza non ho certezze assolute, adesso siamo tranquilli poi vedremo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha ragione: gli arbitri hanno fatto danni inimmaginabili, ma non soltanto alla Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se la Roma sarà concentrata, la partita contro il Venezia sarà una formalità. Le difficoltà per questo match sono vicine allo zero. Ormai Mourinho è un disco rotto con gli arbitri (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita con il Venezia dovrebbe essere una formalità. Gli arbitri hanno sbagliato, ma Mourinho ha il vizio di ricordare solo gli errori a sfavore. La prestazione di Firenze è stata sottotono e ritirare fuori il VAR e gli arbitri diventa ripetitivo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala non si discute, è stellare. Se viene a Roma è giusto che i tifosi facciano i fuochi d’artificio. I giallorossi devono cambiare dietro, mentre negli altri reparti ne possono fare a meno. Zaniolo non vale più quelle cifre richieste (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che i giallorossi possano andare in Europa League anche se Torino-Roma a 5 giorni dalla finale di Conference League non è proprio la partita più semplice da affrontare. La Roma rischia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contro il Venezia non sarà una partita difficile da vincere, ma Mourinho deve mettere comunque una gran quantità di titolari (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che la Roma sia talmente stanca che per vincere con il Venezia debbano giocare i titolari e non le riserve. Probabilmente in questo momento rendono più i titolari stanchi che Shomurodov, El Shaarawy e Vina freschi. Voto al campionato della Roma? Sufficiente, da 6 (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spesso le parole di Mourinho rubano l’occhio più della partita. Per me lo Special One farà il salto di qualità nella prossima stagione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Serie A senza Mourinho avrebbe perso molto. Come voto al campionato della Roma do 5.5 e lo dico da un fan che farebbe allo Special One un contratto per i prossimi 5 anni (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)