ORSI: "Ieri una Roma tosta e convinta" - LENGUA: "Ma ha fatto un campionato mediocre" - CIARDI: "Mourinho superiore"

All'indomani della sfida vinta dalla Roma per 0-3 contro il Torino, le valutazioni dell'etere romano si concentrano sulla prestazione dei giallorossi e sull'andamento della stagione, in attesa della finale di Conference League contro il Feyenoord. "Spinazzola non è ancora pronto", rileva Furio Focolari. "Ieri Mourinho non ne ha sbagliata una", il parere di Roberto Pruzzo. "In campionato la Roma avrebbe potuto fare di più", è invece l'opinione di Gianluca Lengua.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha giocato bene, era concentrata ed ha fatto quello che doveva fare. Ieri Mourinho non ne ha sbagliata una. Se Mkhitaryan giocasse la finale ancora da infortunato, si rischia di avere praticamente un uomo in meno in campo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ieri è stata tosta, convinta ed ha vinto agevolmente. La partita è cambiata dopo il primo gol di Abraham. Nelle corde i giallorossi avevano la capacità di arrivare prima in Europa League e non all’ultima giornata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se la Roma dovesse vincere la finale sarà una stagione incoraggiante e di miglioramento. Per il Torino ieri sembrava un’amichevole. Abraham? Credo che il Chelsea vorrebbe riprenderselo subito, ma lui si è innamorato di Roma. Mkhitaryan non può giocare titolare contro il Feyenoord, al massimo farà soltanto 10 minuti in caso di gestione o assalto (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Voto a Roma e Lazio in campionato? Non oltre il 6, l'Europa League è proprio il minimo sindacale. Ieri la Roma ha giocato bene, ma il Torino è stato meno Torino di quello che ci aspettavamo. Ieri Spinazzola maluccio, si vede che non è pronto. L’esperimento di Zalewski a destra è una Mourinhata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il campionato della Roma è stato mediocre, avrebbe potuto fare di più. La stanchezza della Conference ha influito. I giallorossi dovrebbero essere una squadra da Champions. Voto ad Abraham? 7.5/8, è la vera sorpresa (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La prova di ieri della Roma è stata convincente, proprio come avevo pronosticato (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma in panchina ha un allenatore superiore, uno che ha il famoso terzo occhio. Se fa qualcosa, prima di bocciarlo cerco di capire perché lo fa e se porterà dei vantaggi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abbiamo accorciato il gap con la quinta, la quarta e la terza posizione: questo è uno dei maggiori miglioramenti in stagione. È un qualcosa da cui ripartire. Abraham è una certezza, dà garanzie (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)