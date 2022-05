ORSI: «È la partita della svolta» - AGRESTI: «L'Olimpico farà la differenza» - FELICI: «La Conference sia un punto di partenza»

E venne il giorno. L'attesa è snervante, manca ancora qualche ora prima dell'inizio di Roma-Leicester. Un match che potrebbe regalare ai giallorossi la terza finale europea della sua storia. Si riparte dall'1-1 dell'andata e sarà una partita apertissima. «La partita della svolta», secondo Fernando Orsi. Stefano Agresti vede favoriti i giallorossi: «L'Olimpico farà la differenza». «Conterà l'emotività e stare sul pezzo, su questo Mourinho è una garanzia», il parere di Francesco Balzani.

C'è anche chi guarda oltre, come Antonio Felici: «L'obiettivo successivo deve essere qualificarsi in Champions e per quello serve la squadra. Prendiamoci questa Conference se ci riusciamo, ma deve essere un punto di partenza».

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il Leicester è una buona squadra, niente di eccezionale. Se la Roma non è in partita rischia, non è squadra che dà garanzie totali per 90 minuti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho è un fenomeno e stasera avrà davvero 70 mila persone in campo con lui. Più di ogni altre volte, stavolta conta l’emotività e stare sul pezzo e su questo Mourinho farà la differenza. E la Roma ci sarà, non mi aspetto una partenza stile Roma-Bodo ma la stessa intensità. È sarà lunghissima. Mourinho sa cosa si gioca stasera, per lui i trofei valgono tutti allo stesso modo, lui dirà sempre che chi vince fa la differenza. Nella sua testa c’è l’idea di tornare a giocare la Champions (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Bisognerà vedere chi ne ha di più, spero di vedere una Roma in grado di imporre un certo ritmo. Non è una partita in cui si risolve tutto e subito, non bisogna farsi prendere dall’ansia. L'obiettivo successivo non è accontentarsi, ma qualificarsi in Champions. E per questo va fatta la squadra. Prendiamoci questo trofeo, se ci riusciamo, ma deve essere un punto di partenza, non di arrivo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tra Oliveira e Veretout faccio sempre giocare il francese. Senza Mkhitaryan la Roma perde in palleggio, la sua assenza è grave. Credo che per valori tecnici la partita sia alla pari, il Leicester come rosa è al livello della Roma. La differenza la fa il pubblico, oggi ti dico leggermente favoriti i giallorossi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma potrebbe essere la partita della svolta, il Leicester fuori casa è molto più battibile. Al di là delle qualità tecniche, stasera i calciatori devono mettere quel qualcosa in più in campo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi aspetto una Roma all'arma bianca, vincerà l'allenatore più scaltro. Il gioco di Mourinho va bene finché vinci. Cercherei di limitare gli esterni del Leicester, all'andata sono stati pericolosi (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Mourinho tira fuori una frase da immenso comunicatore, entra dritta nel cuore dei 60mila tifosi che si sentono di urlare più forte e sostenere di più la squadra (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Immagino Zaniolo al fianco di Abraham, penso che Mourinho scelga Oliveira a centrocampo. Mi giocherei la carta El Shaarawy a gara in corso. Mi auguro una partenza simile a quella contro il Bodo. I 70 mila avranno un peso specifico fondamentale sul match (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

Immagino un Olimpico fatto come il 'Marassi', quello deve essere lo stadio della Roma. Si dice che il calcio deve cambiare però gli impianti rimangono quelli... (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oliveira? Dal punto di vista tecnico la coppia con Cristante non la vedo benissimo, però non credo ci sia da aver paura di questo Leicester. Alla Roma basta giocare una partita sufficiente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vorrei che sulla Roma pesasse la troppa pressione, non mi aspetto sorprese. Non è la partita di El Shaarawy come quinto, soffrirebbe la manovra offensiva del Leicester (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)