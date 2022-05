ORICCHIO: "La Roma non ha mai mollato, ma poteva fare qualcosa in più" - TASSOTTI: "Il gol è stato il problema dei giallorossi"

A tre giorni dalla finale di Conference League, sull'etere romano ci si esprime con valutazioni in ordine sparso sulla stagione della Roma e sul mercato. "Il vero grande passo in più di questa società è stata la voglia di provare a vincere un trofeo", l'opinione di Emanuele Sabatino. "Maxime Lopez? Un po’ piccoletto per Mourinho", valuta invece Matteo Raimondi. Per Flavio Maria Tassotti, poi, "il problema dei giallorossi quest'anno è stato il gol".

Credo che il prossimo anno la Roma tornerà a giocare a 4. Ma il problema dei giallorossi quest'anno è stato il gol, tolti quelli di Abraham e Pellegrini (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è migliorata rispetto alla scorsa stagione, anche se qualcosina in più si poteva fare. Nonostante i tanti difetti di rosa, quest'anno la squadra non ha mai mollato (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il gap dal quarto posto, rispetto alla scorsa stagione, è stato leggermente colmato. Ma il vero grande passo in più di questa società, al di là di Mourinho, è stata la voglia di provare a vincere un trofeo (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bisogna capire come sta Mkhitaryan, solo a Trigoria sanno delle sue condizioni. Deve stare più vicino alla porta, quest’anno ha pagato anche questo fatto ma quando lo ha fatto è sempre stato decisivo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tra Zaniolo ed El Shaarawy, che da un po’ di mesi purtroppo è il derby dell’anonimato, sceglierei più il secondo. E mai avrei pensato di dire una cosa del genere, però con Zaniolo in questo stato che sbaglia spesso la scelta finale… (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Maxime Lopez? Un po’ piccoletto per Mourinho… (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)

Credo che Maxime Lopez sia un ottimo giocatore, lo ha cercato la Lazio e lo ha fatto anche la Roma. Chi lo prende avrà un giocatore che può diventare importante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)

Maxime Lopez? Non lo vedo come il giocatore che possa prendere per mano la Roma... (ALESANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)