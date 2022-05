NARDO: "A prescindere dalla finale, la Roma è migliorata rispetto alla scorsa stagione" - ORSI: "La garanzia per domani si chiama Mourinho"

Manca solamente un giorno alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Lungo le frequenze romane si parla della stagione dei giallorossi e dell'importanza della figura di Mourinho. "A prescindere dalla finale, la Roma è migliorata rispetto alla scorsa stagione", il commento di Alessio Nardo. Fernando Orsi invece si concentra sullo Special One: "Lui è la garanzia per questa finale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Avere Mourinho in panchina in queste partite è un fattore fondamentale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L'uomo partita della finale? Abraham. È carico a pallettoni, è molto convinto di quello che fa. Voglio fare un appello ai Friedkin, aprite le porte della società a Totti e Boniek (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha migliorato la propria stagione a prescindere dalla finale, ha fatto meglio della scorsa stagione sotto tutti gli aspetti. Difficile immaginare la formazione di domani, le opzioni ci sono, se recupera Mkhitaryan bisognerà scegliere tra lui e Zaniolo e non sarà facile. Vorrei vedere l'armeno in campo però... (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spero che domani possa avere una chance Veretout, perché Cristante e Sergio Oliveira sono troppo cadenzati, faticano a rincorrere gli avversari. Ci sono pochi giocatori in Europa forti come Abraham. Anche Pellegrini è ispirato, avere due calciatori di questo livello in ujna partita secca è tanta roba (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma migliore quest'anno si è vista con Mkhitaryan in mediana, ripartire da lui sulla trequarti vuol dire che non sta benissimo. Sarebbe una scelta attendista, più prudente, certo che una mediana con Cristante e Oliveira è meno propositiva. La qualità generale della Roma è superiore a quella del Feyenoord (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha una difesa che se comincia a girare diventa davvero una bella difesa. Prima bisogna coprirsi le spalle dietro, poi davanti hai giocatori che possono fare male negli spazi. Quante finali ha fatto Mourinho? La garanzia è l'allenatore, il valore aggiunto della Roma è lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Feyenoord è un avversario rognoso. Forse la differenza può arrivare dalla testa, ma sarà una gara difficile, anche con Mourinho. Per me il percorso della Roma è positivo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sappiamo che Mourinho è un gran motivatore. Il fattore Mourinho è presentissimo in questa finale. Spinazzola e Mkhitaryan non penso siano pronti per giocare dal 1', è una gara da preparare anche con chi non giocherà titolare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Nella Conference ci ho creduto fin dal primo minuto, c'è fame di vedere la Roma tornare a competere per qualcosa di importante (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)