LENGUA: "Mourinho farà qualche cambio" - MAIDA: "Vietato staccare la spina"

Un occhio al quinto posto, l'altro al Leicester. La Roma va in campo stasera a Bologna mantenendo il focus su due obiettivi cruciali in questa fase della stagione. "La Roma non può permettersi di staccare la spina in campionato", avverte Roberto Maida. "Mourinho farà qualche cambio, anche perché certe scelte sono obbligate", il commento di Gianluca Lengua.

__________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

__________

Quando la Roma ha vinto in casa dello Spezia la società e il tecnico hanno fatto grandi storie. Oggi da parte loro un silenzio assordante. Dovrebbero fare un esposto, se c’è un errore tecnico la gara va ripetuta (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Incredibile che ieri non sia stato analizzato il quarto gol della Lazio di ieri. Mi è sembrata una lettura superficiale della situazione. C’è il VAR, dovrebbe esserci uno studio approfondito, altrimenti a cosa serve? Ne va della regolarità del campionato (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non può scegliere di staccare la spina in campionato, deve fare quello che può in una partita 72 ore dopo Leicester. (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Mourinho qualche cambio oggi lo farà, alcune saranno anche scelte obbligate come nel caso di Oliveira e Mkhitaryan. Potrebbe riposare Smalling, potrebbero giocare anche Felix al posto di Zaniolo e Maitland-Niles al posto di Karsdorp. Un po' di cambi ci saranno, sempre facendo attenzione alla partita però. Non mi aspetto Spinazzola dal 1', a partita in corso s' (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)