FERRAJOLO: "La Roma non può tralasciare il campionato" - COSMI: "Non si poteva pensare che con Mourinho si puntasse direttamente allo scudetto"

La Roma prepara la prossima sfida di campionato contro il Venezia, ma nelle discussioni dell'etere romano l'attenzione è tutta sul finale di stagione e sull'approccio che i giallorossi dovrebbero avere alle due competizioni che sono loro rimaste, con tanto di finale di Conference in vista. "La Roma non può pensare di mettersi tranquilla e di risparmiare energie aspettando la finale", spiega Luigi Ferrajolo. "Sembra proprio che il calcio italiano non abbia la minima voglia di vedere la Roma alzare la Conference League", spiega invece Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Lega non apre realmente ad una possibilità di spostare la partita, sembra proprio che il calcio italiano non abbia la minima voglia di vedere la Roma alzare la Conference League, stanno facendo tutto per metterle i bastoni tra le ruote (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La stagione della Roma non è da 5,5, è da 6,5 almeno. Poi le valutazioni vengono date in base alle aspettative di inizio anno, qualcuno pensava che con Mourinho si puntasse improvvisamente allo scudetto (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’organizzazione della finale di Tirana è dilettantistica, il fatto che la Uefa anche l’anno prossimo farà la finale in uno stadio da 20mila posti lascia perplessi. Vanno assolutamente risolti i rapporti tra arbitro e var, servono regole più precise. La lega dovrebbe fare di tutto per permettere alla Roma di giocare di venerdì contro il Torino, sarebbe la decisione più giusta. Per la Roma sarebbe importante qualificarsi all’Europa League (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Non capisco come si possano valutare differentemente due episodi uguali in due partite consecutive, serve più uniformità di giudizio da parte degli arbitri. È incredibile che ci sia il dubbio sull’anticipare a venerdì la partita contro il Torino: se non fosse concesso sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma e i suoi tifosi (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Aver raggiunto la finale di Conference League è importantissimo, sia per l’esperienza sia per il trofeo in sé. La Roma deve puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni che gioca. Sarebbe importantissimo vincere un trofeo quest’anno, anche per le generazioni più giovani che ancora non hanno visto la Roma vincere (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)

La Roma ha complicato la situazione perdendo a Firenze, non può pensare di mettersi tranquilla e di risparmiare energie aspettando la finale perché è il modo peggiore di prepararsi alla finale stessa. Devi giocarti anche le carte in campionato. In Conference è stato organizzato tutto abbastanza male: a parte lo stadio, c’è anche il problema della data, tre giorni dopo la fine del campionato. La Roma sarà costretta a giocare a Torino con un turnover enorme, impensabile che giochi domenica a Torino e 3 giorni dopo c’è la finale (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tirana? Scelta sbagliata e scellerata (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

È una cosa quasi ridicola quella a cui stiamo assistendo che alla Roma non venga concesso di giocare venerdì in nome della presunta regolarità del campionato quando sabato la prima partita è Empoli-Salernitana. Se la Salernitana vince a Empoli è finito il discorso salvezza. Se ti vendi l’anima alle televisioni è un motivo serio, se c’è da preparare una finale non è più un motivo serio. Non riesco a capire con quale faccia si riescano a fare questi discorsi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)