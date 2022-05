TORRI: "Con la Fiorentina mi aspetto una Roma seria" - JACOBELLI: "Giallorossi favoriti"

Uno spareggio per l'Europa League. Di fatto Fiorentina-Roma è stata presentata così e non potrebbe essere altrimenti. I giallorossi con una vittoria blinderebbero la qualificazione alle coppe europee, senza passare per il grande appuntamento di Tirana che ci sarà a fine mese. E c'è il nodo del turnover. «Una vittoria sarebbe una seria ipoteca, qualche cambio ci sarà ma non sarà una Roma stravolta», secondo Francesco Balzani. Parere opposto quello di Antonio Felici: «Ora il turnover è una scelta obbligata e giusta, bisogna arrivare alla finale nella miglior condizione».

«Se l'idea è far riposare qualche titolare è un conto, se l'idea è preservare i giocatori in vista della finale è un discorso surreale», conclude Alessandro Vocalelli.

La Roma oggi affronta una squadra che deve per forza vincere e che deve trovare una partita per riscattare le sconfitte consecutive. Oggi la Roma deve mettere tanto in campo, anche se la Conference ti ha già tolto molto (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questa sera mi aspetto una Roma seria. Non credo che Mourinho farà tanti cambi, secondo me sceglierà una formazione molto vicina a quella che lui considera titolare. Vincere con la Fiorentina vorrebbe dire sistemare quasi matematicamente la questione qualificazione e affrontare le prossime due gare in gestione (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

O ci fidiamo o non ci fidiamo di Mourinho. Se oggi mette quattro riserve in campo è perché evidentemente non può metterne una migliore, sono tante 14 partite di Conference League. Dalle informazioni raccolte ieri riposerà Zaniolo e non Abraham (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il pensiero può andare inconsciamente a Tirana, ma per la Roma quella di questa sera è una grande occasione. Lo sforzo giovedì è stato molto corposo e qualcuno ha bisogno di rifiatare, ma questo non vuol dire che vedremo la Roma delle riserve come contro il Bologna. Mi aspetto massimo due-tre cambi (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tutti a pensare a Tirana, ma bisogna pensare alle prossime tre partite. A Firenze stadio tutto esaurito, possibilità di aggancio per la Fiorentina, io leggo che la Roma potrebbe presentarsi con tanti cambi, io starei attento. A parte l'exploit iniziale per me Felix non può giocare ancora in Serie A, deve fare esperienza (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma potrebbe accettare il pareggio questa sera, le consentirebbe di tenere a distanza la Fiorentina e ci sarebbe poi possibilità di agguantare l'Europa League il prossimo weekend (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io credo che Mourinho questa sera metterà in campo la formazione migliore che avrà a disposizione. Quella contro la Fiorentina è una partita particolarmente importante per i giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro la Fiorentina per me la Roma parte favorita sulla carta, è galvanizzata dal risultato ottenuto (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se la Roma vince stasera, è praticamente in Europa League (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho vuole chiudere il discorso campionato il prima possibile, i titolari che oggi stanno bene giocheranno, anche perché se oggi vinci la partita metti una chiara ipoteca sulla qualificazione alla prossima Europa League. Qualche cambio ci sarà sicuramente ma non sarà una Roma stravolta totalmente, come per esempio abbiamo visto contro il Bologna (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il turnover in questo momento della stagione è una scelta obbligata e giusta, chiaramente la Roma deve cercare di arrivare alla finale con la miglior condizione possibile. Oggi comunque c’è da mettere in piedi una squadra competitiva che possa fare la sua partita contro la Fiorentina, le scelte del mister fino ad oggi hanno mostrato che lui si fida di massimo 15-16 giocatori, però in questo momento è necessario far giocare e far ruotare più giocatori possibili (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per la Roma stasera sarebbe molto importante anche il pareggio, la Fiorentina invece si gioca tutto. Spero che ci sia un turnover più ragionato rispetto agli ultimi visti perché la partita al Franchi non sarà facile. Credo che sarà una partita equilibrata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve rimanere concentrata sul campionato, c'è il rischio di passare dal quinto all'ottavo posto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la Roma a Firenze è una partita chiave. Perdere sarebbe un problema, anche perché poi non è scontato vincere con il Venezia. Vincere stasera consentirebbe di arrivare con meno ansia anche alla finale di Conference League (STEFANO AGRESTI, Radio Radio Mattino Sport e News)