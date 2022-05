FELICI: "Roma oggettivamente più forte, sono fiducioso" - PRUZZO: "È una finale, ogni episodio può cambiarla" - DI GIOVAMBATTISTA: "Ridicolo sminuire questa coppa"

Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato, quello che i tifosi della Roma aspettavano da 31 anni. Questa sera la squadra di Josè Mourinho si gioca la Conference League contro il Feyenoord, e nell'etere romano c'è positività: "Sono molto fiducioso che la Roma possa vincere questa finale, i giallorossi oggettivamente sono più forti degli olandesi", il pensiero di Antonio Felici. Più cauto Roberto Pruzzo: "Temo molto questa partita, servirà una Roma attenta ma è una finale e ogni episodio può cambiarla"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

È una finale europea, ora sminuirla e chiamarla coppa di terza categoria è ridicolo, a che serve? C’è una passione popolare enorme e la passione va sempre premiata. C’è chi non la vive perché non è della Roma? Problema suo, sono atteggiamenti da sempliciotti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho è nettamente il personaggio più grande di questa finale. La Roma è superiore e ha un’occasione imperdibile, è chiaro che va rivista la squadra delle ultime esibizioni in Conference. Mourinho dalla sua ha la sua esperienza, che altri non hanno (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Temo molto questa partita, servirà una Roma attenta ma è una finale e ogni episodio può cambiarla (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se la Roma perde la finale diciamo che sarebbe una catastrofe... Inutile nascondersi, la Roma deve vincere. Se perde sappiamo già di cosa parlare domani, di fallimento. Mourinho che sa benissimo che è una partita che conta più delle altre. Non dico che la Roma è obbligata a vincere, ma ci andiamo vicino (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E' la prima volta in cui la Roma gioca una finale da favorita perché, al di là di tutto, la squadra giallorossa è superiore al Feyenoord (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Toglierei un po' di drammaticità: è una partita importante, fa benissimo Mourinho a dargli importanza e sono d'accordo, ma non mettiamola su questo piano. Se perde vorrà dire solamente che il Feyenoord si è dimostrato superiore. Lunedì sera ho incontrato alcuni calciatori: qualcuno di loro, giocatori abbastanza importanti, ha qualche interrogativo sul futuro e questo mi ha colpito. Tutti però sono convinti che la preparazione mentale fatta da Mourinho sia stata delle migliori. La Roma può fare bene ma evitiamo toni drammatici (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quella che leggo è la formazione più logica, almeno agli occhi di Mourinho. La differenza tra Roma e Feyenoord è che i giallorossi hanno qualcosa di positivo in ogni reparto. Non sarà facile perché resta una finale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Continuo a rimanere dell'idea che per Zaniolo ci possa essere spazio a partita in corso, mi immagino un po' la partita con la Lazio almeno all'inizio. Lasciando un po' d'iniziativa al Feyenoord e quando saranno un po' più stanchi, il 22 può essere devastante. Sono molto fiducioso che la Roma possa vincere questa finale, i giallorossi oggettivamente sono più forti degli olandesi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Penso alla fortuna di poter vivere una finale europea (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da come ha spiegato Mourinho ieri, Mkhitaryan dovrebbe giocare. Zaniolo non è al 100% come lui, l’impressione è che possa esserci una staffetta tra i due (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)