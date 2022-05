DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma sta facendo di tutto per prendere Dybala" - PALIZZI: "Tra lui e Zaniolo terrei il nostro"

La settimana successiva al termine della stagione calcistica, con l'assegnazione dei titoli europei, apre definitivamente la pagina del calciomercato estivo 2022. "La Roma sta facendo di tutto per prendere Dybala" apre Ilario Di Giovambattista. "Fossi in Dybala andrei alla Roma, verrebbe capito e avrebbe il tempo di ritrovarsi" aggiunge Mario Mattioli. "Tra l'argentino o Zaniolo io terrei il secondo, ha dei margini ancora inesplorati anche se la sua stagione non è stata esaltante", l'opinione di Jacopo Palizzi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma sta facendo di tutto per prendere Dybala, l'offerta economica è pressochè uguale a quella dell'Inter. Sono ottimista sul fatto che i Friedkin possano accelerare il processo di crescita del club (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala? Lui vuole andare all'Inter e l'Inter vuole prenderlo. I nerazzurri prima devono vendere Sanchez. Al momento la situazione è questa, ma il mercato non è fatto di certezze, e anche l'elemento Lukaku non è da sottovalutare. Il belga escluderebbe l'argentino (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Vedrei bene Dybala sia all'Inter che alla Roma. L'unica incognita è la forma fisica del giocatore. Lo vedrei meglio in una ipotetica coppia con Lukaku, piuttosto che con Abraham (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il fatto che i laziali si stiano inventando di tutto per screditare la vittoria della Roma è esplicativo della loro sofferenza. Con la difesa a tre, servono cinque rinforzi. Mi piacerebbe Belotti come vice-Abraham, mentre Shomurodov si è meritato una seconda possibilità (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)

Fossi in Dybala andrei alla Roma, verrebbe capito e avrebbe il tempo di ritrovarsi. Senza nulla togliere a Inzaghi, lavorerebbe con uno dei migliori allenatori in circolazione... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto almeno 3-4 nomi importanti dal mercato della Roma (NICOLO' SCHIRA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Era ora che la Roma tornasse a mettere qualcosa in bacheca, può essere l'inizio di un nuovo percorso. Mourinho ha portato una nuova mentalità, vincere non è mai semplice. Vedo un gruppo unito, quando c'è unione di intenti si possono ottenere grandi risultati. Ci vorrà pazienza, ma Spinazzola tornerà al 100% e potrà dare una grande mano alla Roma. Potrebbe anche giocare insieme a Zalewski, una grande soluzione trovata da Mourinho (MAX TONETTO, PlayRoma)

Il post di Mourinho è chiaramente una spinta per la società ad accontentarlo più possibile sul mercato. La base di partenza per gli acquisti devono essere Douglas Luiz e Guedes, non Solbakken (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

So che per Dybala è quasi fatta con l'Inter. Mkhitaryan ormai è perso, anche lui è già dell'Inter. La questione da risolvere ora è quella di Zaniolo: il club dà un valutazione non reale del calciatore, e il ragazzo vuole uno stipendio coerente con la sua valutazione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala o Zaniolo? Io terrei il secondo, ha dei margini ancora inesplorati anche se la sua stagione non è stata esaltante (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tutto l'ambiente deve rendersi conto che la Conference è stata una vittoria importante ma non è lo scudetto. Se è un punto d'arrivo siamo finiti... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)