DAMASCELLI: "Si parla della Roma come se avesse fatto un salto nell'Olimpo..." - CIARDI: "Zalewski a destra meglio di tanti nomi che si fanno"

Manca ancora un mese all'apertura ufficiale del calciomercato ma inevitabilmente, terminata la stagione calcistica, tutte le attenzioni finiscono sulle possibili operazioni. "Lo scorso anno il tecnico avrebbe voluto Xhaka, penso che quest'anno sarebbe molto felice di poter avere Matic" dice Jacopo Palizzi. "Per me il titolare della Roma a sinistra rimane Zalewski, se poi a destra si dimostrasse capace di replicare le stesse prestazioni allora altro che Dalot e tutti i nomi che si fanno..." parole di Augusto Ciardi.

Tony Damascelli, invece, contesta la nuova visione sulla Roma dopo vittoria della Conference League: "La Roma quest'anno è cresciuta di un punto, eppure è come se avesse fatto un salto in chissà quale Olimpo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Stanno facendo con Zaniolo quello che hanno fatto con Totti per anni: attaccarlo per ogni polemica fatta o non fatta. Le ramanzine per gli sfottò nel calcio sono la morte di questo sport (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Cristante? Facendo un discorso imprenditoriale è in questo momento che puoi venderlo al top: ha appena vinto l'europeo e la Conference League (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo? Non avendo argomenti ci si butta a parlare della sua vita privata. Ma in questi casi sono i protagonisti stessi a fare in modo che si parli di loro. Improvvisamente scopriamo il fenomeno Roma, della fidelizzazione dei tifosi...Ma è sempre stato così. Fa parte di una propaganda infantile e anche ridicola. La Roma quest'anno è cresciuta di un punto, eppure è come se avesse fatto un salto in chissà quale Olimpo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non credo che nelle richieste di Mourinho ci sia un giocatore da spese folli. Lo scorso anno il tecnico avrebbe voluto Xhaka, penso che quest'anno sarebbe molto felice di poter avere Matic (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello che è successo ieri ai miei occhi trasforma Zaniolo in una vittima. Poi per quanto riguarda lui c'è una casistica. Tutti possono capitare in un contesto polemico, ma chi ci capita sempre evidentemente non fa abbastanza per evitarlo. Rimane il fatto che secondo me lui è stato vittima di un atto di violenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ancora una volta Zaniolo abbandona la Nazionale per infortunio. Allora uno si domanda se è veramente infortunato. Ogni volta così? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me il titolare della Roma a sinistra rimane Zalewski, se poi a destra si dimostrasse capace di replicare le stesse prestazioni allora altro che Dalot e tutti i nomi che si fanno... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo quello che hanno vissuto, mi auguro che ai Friedkin prenda un'altra botta da matti e oltre a confermare Zaniolo prendano un altro giocatore forte. Guedes? 30 milioni con Diawara secondo me è un buon prezzo, non trovi tanto di meglio a quelle cifre (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per l'investimento che comporta, sicuri che non ci sia nulla di meglio in giro di Guedes? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non credo che la valutazione economica o di prospettiva di Zaniolo possa risentire di quello che gli succede intorno. E' un giocatore consolidato nelle sue qualità e nelle sue difficoltà. Basta capire quando sarà il momento della maturazione e credo ci sia la volontà da parte del ct Mancini di fargli capire la strada migliore per lui. E' importante che il ragazzo trovi la stabilità del giocatore, perchè fa vedere che potrebbe. Ma il 'potrebbe' non basta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il caso montato su Zaniolo mi sembra eccessivo. Credo che la Roma rimarrà a 3 anche l'anno prossimo, prenderei Belotti come riserva di Abraham. Il lavoro di De Rossi in Primavera è stato incredibile, è uno dei migliori della storia dei settori giovanili in Italia (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)

E' normale che Mancini abbia rimproverato Zaniolo, deve cercare di mantenere unito il gruppo. Frattesi sarebbe un buon nome ma non cambierebbe la Roma. Dalla Primavera punterei su Ndiaye e Tahirovic, mi sembrano due profili interessanti (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)