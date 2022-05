CIARDI: «Stiamo vivendo qualcosa di nuovo» - PRUZZO: «Mkhitaryan farebbe bene a restare»

Passata la festa, ma non l'euforia. A 4 giorni dalla finale di Tirana l'entusiasmo in casa Roma è decisamente alle stelle. E ora tutte le aspettative sono rivolte alla stagione che verrà: "Stiamo vivendo qualcosa di nuovo", secondo Augusto Ciardi. Parte il calciomercato e ci si interroga su chi ci sarà o meno. "Mkhitaryan farebbe bene a restare", sostiene Roberto Pruzzo. "E' il momento giusto per prendere Belotti a zero", l'idea di Jacopo Palizzi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Dybala alla Roma sarebbe molto divertente. Lui ed Abraham potrebbero far sognare. Con i Friedkin la Roma mi sembra una società seria e sana, mentre l’Inter economicamente non lo è (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mkhitaryan è utilissimo per la Roma. Secondo me farebbe meglio a rimanere invece di andare all'Inter dove rischia di non essere titolare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le società si stanno contendendo i parametri zero di 33/34 anni e questo è simbolo di pochezza economica in Italia. Se Roma ed Inter combattono per un giocatore come Mkhitaryan a parametro zero vuol dire che il nostro calcio ha qualche problema (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Zaniolo stuzzica l’idea Milan qualora non dovesse rinnovare con la Roma. Lui è molto legato ai giallorossi. Se la Roma facesse un’offerta di contratto soddisfacente, lui molto probabilmente rimarrebbe (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I Friedkin si sono resi conto che serve un Mourinho anche in campo, oltre che uno in panchina (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Siamo quasi tutti convinti che ciò che avverrà nella prossima stagione sarà la prosecuzione di quanto accaduto in questa stagione. Il tifoso della Roma è contento ad oggi. Quello che stiamo vivendo è qualcosa di nuovo. Milan su Zaniolo? Con tutto il rispetto, c’è una visione un po’ paradisiaca della realtà… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha bisogno di chi fa gol. Ho paura di iniziare una nuova stagione basata solo sui gol di Abraham e sul recupero di Zaniolo. Con uno come Belotti a parametro zero saremmo a posto, serve un alternativa ad Abraham e questo è il momento giusto per prenderlo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)