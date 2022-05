BALZANI: "Mi aspetto un Torino molto moscio" - PRUZZO: "Se la Roma pensa sia facile stasera ne prende 4"

Questa sera il Torino, poi non ci sarà più nulla tra la Roma e la finale di Conference League a Tirana. Ma Roberto Pruzzo ammonisce subito tutti: "Se la Roma pensa che il Torino possa regalarle qualcosa prende 3-4 gol e se ne torna a casa con la coda tra le gambe". Diverse, invece, le previsioni di Francesco Balzani: "Mi aspetto un Torino molto moscio, anche da come ha parlato Juric mi sembra stia già in vacanza".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

In casa Juventus si parla di un Bernardeschi che non rinnova e di un Morata che non verrà riscattato: io uno dei due me lo prenderei... (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma pensa che il Torino possa regalarle qualcosa prende 3-4 gol e se ne torna a casa con la coda tra le gambe (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me la partita di mercoledì, per la Roma, è quella più importante. E' chiaro che il pensiero c'è, quindi rischi: ti giochi stasera una cosa che avresti dovuto mettere al sicuro prima. I giallorossi dovranno essere presenti fisicamente e mentalmente per battere il Torino, serve una partita di intensità al di là di chi gioca (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Torino è una squadra da prendere sempre con le molle. L'idea di fare turnover a ben 5 giorni dalla finale di Tirana mi sembra insensata, se alla Roma interessa il campionato fa giocare la squadra più forte che ha a disposizione. Mkhitaryan? Io lo terrei, ma se la Roma lo lascia andare forse ha un'alternativa più giovane e più importante... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi aspetto un Torino molto moscio, anche da come ha parlato Juric mi sembra stia già in vacanza. Ci sono tutti i presupposti per andare a vincere anche con qualche cambio, poi se non vinci neanche questa avrebbe ragione Mourinho a dire che hanno staccato la spina in vista della finale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tutti sanno che il Torino non ti regala niente, ma non penso che la Roma sottovaluti la partita. Certamente però penserà anche alla finale, non è una situazione facile. Se fai giocare oggi i giocatori in dubbio rischi di perderli in vista del Feyenoord. Ci dicono che Mkhitaryan non recupererà, perdere anche Smalling sarebbe un guaio enorme (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se non vinci stasera ti viene quel surplus di ansia da ultima spiaggia per la gara di mercoledì (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La categoria giornalistica ha delle proprie responsabilità, ma nulla rende tollerabile l'aggressione subita in occasione della cena della Roma e bene ha fatto la Roma a prendere le distanze dall'episodio. Il clima che si respira in città è di veleno e non dovrebbe essere così prima di una finale che fa contenti tutti: tifosi, società e stampa (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Ho più tensione per la partita di stasera che prima di Inter-Roma (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Torino-Roma sarà tutta da seguire: fa bene Mourinho a ricordare ai propri giocatori che la finale di Tirana è ancora lontana (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)