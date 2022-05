ANDREOLI: "Un fallimento non qualificarsi all'Europa League" - BALZANI: "Ormai è chiaro: Sergio Oliveira non serve alla Roma"

La sconfitta di ieri rimescola nuovamente la classifica per gli ultimi posti europei, quelli destinati ad Europa e Conference League. "Con qualche cambio di sicuro non sarebbe andata peggio di così" dice Sandro Sabatini.

Se Francesco Balzani arriva ai giudizi definitivi su Sergio Oliveira, "non serve alla Roma del futuro", Riccardo Cotumaccio invece si concentra sul "sostanziale anonimato di Zaniolo da un paio di mesi a questa parte".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il rigore? Non è simulazione perché il contatto c'è, ma si trattava di chiaro ed evidente errore, tanto da rendere necessario l'intervento del Var? Se sei così fiscale da assegnare il rigore per l'episodio di Karsdorp su Nico Gonzalez, perché non vai a rivedere quello di Mancini strattonato nell'area della Fiorentina? E c'è un intervento di Bonaventura che è più da rosso che da giallo: la direzione arbitrale non mi ha convinto (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io credo che sostanzialmente la Fiorentina sia più forte della Roma. Il rigore? Assurdo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Una Roma molto deludente, probabilmente stanca. Ma ho visto giocatori sottotono, alcuni imbarazzanti. La partita dopo 10 minuti era finita. Quella di ieri sera non è la Roma, i giallorossi così possono perdere con chiunque (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sarò sempre dalla sua parte, ma questo non mi impedisce di segnalare il sostanziale anonimato di Zaniolo da un paio di mesi a questa parte. Ad inizio stagione aveva lasciato ben sperare, poi c'è stato un declino (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sul rigore per la Fiorentina c'è da parlare, ma la Roma aveva le gambe un po' scariche ed è sembrata già con la testa alla finale di Conference League (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il calo di ieri è dovuto alla stanchezza, è saltato un po' tutto. Il tuffo di Nico Gonzalez ha indirizzato il match. Non capisco la scelta di Tirana per la finale di Conference League, lo stadio è troppo piccolo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La Fiorentina ha meritato di vincere, ma il rigore condiziona i giudizi. Errore arbitrale assolutamente incomprensibile. Senza quell'episodio non è detto che la squadra di Italiano avrebbe vinto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rigore al secondo minuto fa prendere una piega brutta alla partita, ha tagliato le gambe alla Roma. Mi ha deluso molto Oliveira, mi aspettavo di più dopo la bella partita contro il Leicester. Non qualificarsi alla prossima Europa League sarebbe un fallimento (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Roma distante, fisicamente e mentalmente. Che poi la partita sia stata condizionata da un rigore che non c'era questo è un dato di fatto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abbiamo raccolto abbastanza informazioni per capire che Sergio Oliveira non serve alla Roma del futuro, se vuoi una squadra forte devi prendere un altro (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Difficilissimo parlare della prestazione con un arbitraggio del genere. Non sono così deluso, l'episodio del rigore ha segnato il match. Zaniolo non sta attraversando un buon momento, ieri ha fatto molta fatica. Mi sembra perso, non sembra a suo agio in quella posizione. Non lascerei da parte il campionato, troppo rischioso puntare solo sulla Conference League (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)

Zaniolo non può fare quel secondo tempo, toccando due palloni e senza mai tornare a dare una mano ai compagni. L'analisi non andrà fatta su Shomurodov, che non può stare a questi livelli, ma sui vari Mancini, Ibanez, Veretout, Zaniolo... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non si può nemmeno commentare, che partita ha fatto? Abulica, non ha dato nessun segno di vita. Il rigore non c'era ma non so se abbia condizionato la partita. I giallorossi non hanno mai tirato in porta e non hanno mai fatto azioni degne di nota (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non so quanto puoi recuperare in questo momento, devi affidarti totalmente a Mourinho (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri Mourinho ha perso il treno del turnover. Chi ha giocato con la Fiorentina era svuotato dalla partita contro il Leicester e pensava alla finale di Tirana. Con qualche cambio di sicuro non sarebbe andata peggio di così (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)