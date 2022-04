SABATINI: "Tra Roma e Inter non c'è tanta differenza" - ORSI: "I giallorossi si giocano tutto in 5 giorni"

Manca sempre meno al nuovo impegno della Roma in campionato, nel quale affronterà l'Inter nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Nonostante le squadre siano distanti in classifica, Sandro Sabatini ritiene che "tra le due non c'è tanta differenza". Fernando Orsi invece non si sofferma solamente sulla sfida odierna, bensì anche sulla partita di Conference League contro il Leicester: "La Roma si gioca tutto in 5 giorni".

Sulle polemiche riguardo Sozza, dico solo che Piacenza è più vicina a Milano di Seregno . In linea di massima tra Inter e Roma non c’è tanta differenza, rispetto all’anno scorso il divario è calato e non è incolmabile, basteranno 2-3 titolari (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se i soldi che la Roma deve spendere per Oliveira andassero ad incidere limitando l'investimento che i giallorossi devono fare a centrocampo, io lo lascerei tornare al Porto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tanto parleremo dell’arbitro lunedì prossimo… Visto che gli arbitri hanno dimostrato la loro incapacità e in alcuni casi di non conoscere nemmeno il regolamento, di che vogliamo parlare, di 20 km di distanza? In un momento avrei evitato la designazione di Sozza, avrei evitato di mandare un arbitro di Milano ad arbitrare Inter-Roma, mai come quest’anno gli arbitri stanno decidendo il campionato. Se ti capita il Di Bello di turno non so dove andremo a parare… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Chi parla degli arbitri è un perdente, Mourinho invece è un vincente. A volte gli arbitri ti fanno perdere ma altre volte anche vincere. E’ il momento cruciale del campionato e la Roma si gioca tutto in 5 giorni, deve essere concentrata per forza. E uno come Mourinho non è il tipo che lascia stare una competizione per un’altra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con l'Inter la sorpresa potrebbe essere inserire Felix e arretrare Mkhitaryan, non facendo giocare Veretout. Questo servirebbe a mettere in difficoltà la difesa a 3 dell'Inter, ma sarebbe un rischio perchè la squadra si sbilancerebbe. Dybala? Sarebbe una pedina determinante per i giallorossi ma non dimentichiamo che serve intervenire anche in altri reparti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala? Lo lascerei dove sta, non lo prenderei mai. Se viene l'argentino significa che va via Zaniolo, questa mi sembra quasi un'equazione. Però so anche che Mourinho per lui stravede, e se piace al tecnico bisogna fidarsi. La Roma ha bisogno di almeno 2 o 3 titolari per puntare alle posizioni di vertice (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala? Se sta bene è il miglior giocatore del campionato, se è tutto vero sarebbe un colpo stratosferico. Con Dybala o senza, Zaniolo non sarà un giocatore della Roma l'anno prossimo. Il suo rendimento non va bene a Mourinho, l'ha bocciato. E con un cambio così la Roma ci guadagnerebbe, Zaniolo quest'anno non ha dato quasi nulla. Ha le potenzialità per diventare il più forte ma non le sfrutterà mai (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala è un giocatore di un'altra categoria, nel nostro povero campionato non c'è un giocatore forte come lui. Andrebbe bene per tutti, per l'Inter, per la Roma... Avrebbe fatto comodo anche alla Juve, pure se hanno deciso diversamente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)