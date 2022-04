SABATINI: "La Roma stasera deve vincere con la tecnica, non col fisico o con i nervi" - PALOMBELLA: "Non mi aspetto un Bodo remissivo"

Poche ore alla gara fin qui più importante dell'anno per la Roma, quella da dentro o fuori contro il Bodo Glimt. I giallorossi dovranno sfruttare tutta la loro qualit secondo Sandro Sabatini: "La Roma deve vincere con la tecnica, perché se la mette sul fisico e sui nervi può perderla. Ci sono 90' per vincere questa partita, non deve pensare di doverla risolvere nei primi 10'". Come già dimostrato non sono da sottovalutare i norvegesi, ricorda Max Palombella: "Bisognerà capire anche quanto peserà l’assenza di Knutsen. Non mi aspetto un Bodo remissivo, presseranno molto. Spero che Mourinho riesca a trasferire la sua carica emotiva"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non dobbiamo nasconderci: quando è stato annunciato Mourinho tutti noi ci aspettavamo un cambio di rotta, che lui potesse sfatare i nostri tabù, tra cui quello di alzare un trofeo al cielo e questa sera hai l'occasione di andare avanti. Oggi la Conference è un'Europa League due, ci sono grandi squadre. La Roma deve dimostrare in campo di essere più forte (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vincere aiuta a vincere e fare bene quest'anno potrebbe indirizzare il futuro della Roma. Questa sera è davvero importante, determinerà anche la consapevolezza della squadra, di quello che potrà fare (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è di un'altra categoria rispetto al Bodo. Sono convinto che i giallorossi riusciranno a spazzare via quest'immagine dei norvegesi. Zaniolo? Se non è una bocciatura, poco ci manca. Da domani bisognerà affrontare questa questione, per lui è difficile vedere un futuro nella Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve vincere con la tecnica, perché se la mette sul fisico e sui nervi può perderla. Ci sono 90' per vincere questa partita, non deve pensare di doverla risolvere nei primi 10'. Il gol può arrivare anche alla fine. Guai a metterla sul piano dei nervi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

3-1 è un risultato che mi sento estremamente possibile per stasera ma temo il 2-1 (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è più forte del Bodo, ma stasera sarà una partita molto complicata. Bisognerà capire anche quanto peserà l’assenza di Knutsen. Non mi aspetto un Bodo remissivo, presseranno molto. Spero che Mourinho riesca a trasferire la sua carica emotiva. Veretout è un giocatore importante, ma credo andrà in panchina. Potrebbe essere utile a gara in corso (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

I norvegesi sono indigesti per la Roma, la squadra si porta dietro i 6 gol della prima partita. Mi aspetto una gara normale contro un avversario difficile, con l'aiuto del pubblico. Mi aspetto una Roma che non conceda gol e che sia continua nei 90', spero abbia lucidità e concretezza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

C’è una tensione positiva intorno a questa partita. Il fattore campo stasera credo che conterà, sotto molti punti di vista: il terreno di gioco, la temperatura, ma soprattutto i 60mila dell’Olimpico. Temo le provocazioni dei giocatori del Bodo. Non capisco come si faccia a criticare Rui Patricio. Credo sarà confermato Oliveira (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

Per ora Zaniolo è stato bocciato. Non è andato in panchina solo nel derby, anche prima. Nelle partite importanti lui è regolarmente fuori (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Bodo non è una squadra di Serie B, non va sottovalutato. Non credo faranno una partita difensiva, non si snatureranno. Credo che Zaniolo partirà dalla panchina ed entrerà a gara in corso. Abraham è un po’ in flessione, ma è insostituibile (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)