PRUZZO: "Minime possibilità di centrare il 4° posto" - COSMI: "Col Napoli Roma migliore anche rispetto al derby"

Tra obiettivi stagionali e la possibilità di raggiungere il 4° posto: lungo le frequenze radiofoniche si discute delle prospettive della Roma. "Il fatto di essere a -5 da una Juventus mediocre mi suscita dei rimpianti, mi dà fastidio", dice Alessio Nardo. "Le possibilità della Roma di centrare il quarto posto sono minime", sostiene Roberto Pruzzo.

"Col Napoli ho visto una squadra migliore anche rispetto al derby. Che assomigliava veramente al suo allenatore", conclude Serse Cosmi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Contro il Napoli si poteva vincere, ma ho visto tutt'altro che la Roma stellare di cui sento parlare in questi giorni. Il fatto di essere a -5 da una Juventus mediocre mi suscita dei rimpianti, mi dà fastidio (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Inter sabato non se la porta da casa. Se i nerazzurri battono i giallorossi vincono lo scudetto, ma la Roma in questo momento è una squadra molto difficile da affrontare. Quarto posto? 5 punti sono tanti da recuperare, ma sono un inizio. Da un paio di mesi i giallorossi stanno facendo molto bene. Giocano in maniera diversa e hanno una convinzione diversa (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per conservare il quarto posto la Juventus deve sperare anche in passi falsi della Roma. I giallorossi stanno andando sulle ali dell'entusiasmo. Se la Roma evitasse gli assalti della panchina all'arbitro, cosa che va avanti ormai da tempo, in questo momento sarebbe una delle migliori (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Le possibilità della Roma di centrare il quarto posto sono minime. Il divario di punti con la Juve è importante e il calendario qualcosa conta. È molto improbabile, a meno che la Juventus non decida di farsi ancora più male e perdere altri punti con squadre di bassa classifica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Tendo sempre a sminuire le lamentele delle varie squadre sugli arbitri. Si parla dei torti subiti dalla Roma, ma ci si dimentica ad esempio di citare la partita con la Salernitana...(SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Col Napoli ho visto una squadra migliore anche rispetto al derby. Che assomigliava veramente al suo allenatore (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Torti subiti dalla Roma? Nel derby Milinkovic viene preso a cazzotti in area di rigore. Certo su questo non ho mai reclamato perché in quella partita i giallorossi vinsero 3-0... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha trovato la quadra. Per il quarto posto però bisogna considerare che i giallorossi giocheranno la prossima a Milano con l'Inter...Poi se la squadra di Mourinho battesse quella di Inzaghi cambierebbero molti discorsi (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)