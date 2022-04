PRUZZO: «La Roma ha qualcosa in più, ottimismo per il ritorno» - CIARDI: «Zalewski più forte di Spinazzola» - BALZANI: «Per Mkhitaryan servirà un mezzo miracolo»

Scoglio superato. La Roma esce dal King Power Stadium con un risultato che lascia tutto in ballo. L'1-1 di ieri è ovviamente l'argomento del giorno sulle frequenze giallorosse. «La Roma ha qualcosa in più, ottimista per il ritorno», commenta Roberto Pruzzo. «Buon risultato, ma senza Mkhitaryan sarà dura», avverte Stefano Agresti. E infatti l'unico neo della serata di ieri è l'infortunio del centrocampista armeno. «Servirà un mezzo miracolo», secondo Francesco Balzani.

E intanto i tifosi si godono il momento di Nicola Zalewski, ancora tra i migliori in campo. Augusto Ciardi lo esalta: «Più forte di Spinazzola, è il miglior terzino sinistro dai tempi di Candela»

__________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

__________

Ieri Zaniolo è stato tra i peggiori in campo, deve giocare più con la squadra (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Se Pellegrini riuscisse ad avere continuità sarebbe un super giocatore. Sono ottimista per il ritorno, la Roma ha qualcosa in più rispetto a quello che si è visto ieri sera (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Leicester ha tanti limiti, soprattutto in fase difensiva; ma anche tanti giocatori di qualità in avanti. Pellegrini? È un giocatore che determina, sta facendo una grande stagione. Forse non ha il carisma di Totti e De Rossi, ma all'interno della squadra si fa sentire. Per completare la sua crescita deve diventare un titolare della nazionale. Pellegrini è molto più decisivo di Zaniolo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A Pellegrini manca solo una definizione chiara del ruolo, che molto spesso si fa fatica ad individuare nel corso della partita. È un giocatore che può lascare il segno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zalewski è più forte di Spinazzola, in questo momento è il miglior terzino sinistro che ha avuto la Roma dai tempi di Candela (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sia per lui che per la Roma, spero che Zalewski non sia il titolare della prossima stagione, anche perché Spinazzola ha qualcosa in più in quel ruolo. Però se continua così me lo giocherei come titolare nel reparto offensivo, alla pari di Zaniolo ed Abraham e sopra ai vari Carles Perez, Shomurodov... Per Mkhitaryan notizie più brutte che belle, servirà un mezzo miracolo. Ieri quando ho letto gli auguri di Pallotta mi sono grattato... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dobbiamo stare sul pezzo, con questa Conference mi inizio a fare la bocca, ma la realtà resta sempre sotto gli occhi di tutti: anche se le cose andassero benissimo, l’anno prossimo servono 4-5 acquisti, non ce lo dobbiamo dimenticare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha giocato un partita sufficiente, il Leicester non mi ha fatto una grande impressione, credo che i giallorossi siano favoriti. I due attaccanti però devono fare meglio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il pareggio è un buon risultato per la Roma, non ha rischiato molto e credo sia favorita per la qualificazione. Senza Mkhitaryan i giallorossi cambiano volto, accanto con l'armeno a centrocampo la squadra riesce ad avere equilibrio. Al ritorno senza di lui sarà un problema (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Adesso devi attaccarti a Mourinho, alla sua esperienza e a quello che dice (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro il Bologna sarà una partita complicata, fa bene Mourinho a mantenere alta la concentrazione, bisogna arrivare quinti. Non credo farà tanto turnover. Ieri la Roma ha fatto un ottimo primo tempo, ma nel secondo si è abbassata troppo. Il Leicester è un’ottima squadra, Rodgers ha fatto un grande lavoro, ma non mi sembra un ostacolo insormontabile. Le prestazioni di Veretout sono inconcepibili. Se stesse in forma sarebbe titolare, oggi è impresentabile. Ancora non ho capito che giocatore è Oliveira. Ieri mi è piaciuto Ibanez. Quest’estate mi aspetto anche acquisti di prospettiva (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Un altro grande merito di Mourinho, secondo me, è quello di aver spostato molto più vicino alla porta Pellegrini e i suoi numeri in fase realizzativa parlano chiaro, è un giocatore che vede molto la porta e negli ultimi metri si esprime al meglio rispetto al centrocampo (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Leicester non è imbattibile. Non credo che Zaniolo andrà via quest’estate. Quest’anno le semifinali di Conference sono più competitive di quelle di Europa League. Sono molto contento per le prestazioni di Zalewski, sta dando veramente qualcosa in più a questa squadra. Del Leicester l’unico che prenderei è Tielemans. Contro il Bologna metterei Kumbulla e Carles Perez (FEDERICO FALVO, PlayRoma)