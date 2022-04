PRUZZO: "La Roma deve pensare solo alla partita, non vedo vendette" - ORSI: "Può essere la svolta per la stagione"

Domani sarà il giorno di Roma-Bodo, con i giallorossi chiamati a ribaltare il punteggio dell'andata. "La Roma deve pensare solo alla partita, non vedo vendette", dice Roberto Pruzzo. "Quella di domani può essere una gara di svolta per la stagione della Roma", aggiunge Fernando Orsi.

"Nella mia vita terrena mai avrei pensato ad una rivalità col Bodo/Glimt", conclude infine Serse Cosmi.

La Roma deve pensare solo alla partita, non vedo vendette. I giallorossi possono andare avanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quella di domani può essere una gara di svolta per la stagione della Roma. Deve essersi un attegiamento diverso rispetto all'andata, è una partita da non sbagliare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ricordo tanta gente a vedere le partite della Roma, nemmeno l'anno dello scudetto. I giallorossi fin qui non hanno mantenuto le aspettative in alcune partite, mi auguro riescano a dare un po' di continuità in questo finale di stagione a partire da domani sera. Domani può essere la svolta della stagione (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma mai come questa volta conta solo il risultato, a questa partita è appesa la stagione giallorossa. Non sarà però una sfida epocale, perché stiamo sempre parlando del Bodo Glimt. Sarà una gara straordinaria soprattutto per la grande partecipazione del pubblico, quello che ha creato Mourinho da questo punto di vista è fantastico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che la Roma ce la farà a ribaltare il Bodo, mi aspetto che i giallorossi si mangino gli avversari (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nella mia vita terrena mai avrei pensato ad una rivalità col Bodo/Glimt. Che ora la Roma debba sentirsi l'avversario dei norvegesi significa che qualcosa è cambiato. Ci vorrà pazienza però immagino una squadra più forte, allenata da un tecnico forte... (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro il Bodo basta giocare una partita dignitosa per passare il turno. Stiamo parlando del Bodo, non del City o del Real Madrid. La Roma deve vincere punto e basta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)