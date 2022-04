PALOMBELLA: "Per Roma e Leicester stesse chances di passare il turno" - FOCOLARI: "Partita aperta"

Si avvicina l'impegno europeo che vedrà domani la Roma sfidare il Leicester in trasferta nella semifinale d'andata della competizione. "La Roma non parte strafavorita contro il Leicester", sostiene Fernando Orsi. "Roma e Leicester sono due squadre dall'organico simile, hanno le stesse chances di passare il turno", il pensiero di Max Palombella.

"Non pensavo che la Roma potesse reggere una squadra così sbilanciata, domani mi aspetto una grande partita tra due squadre che hanno la stagione appesa a questa gara", conclude Stefano Agresti.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma non parte strafavorita contro il Leicester, per andare in finale servono due grandi partite. Le gare contro le inglesi vanno preparate in modo diverso, sono aggressivi ma peccano in tattica (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con il Leicester sarà dura, hanno un ritmo superiore, ed ho l'impressione che la Roma possa soffrire. In trasferta i giallorossi hanno avuto spesso delle difficoltà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma e Leicester sono due squadre dall'organico simile, hanno le stesse chances di passare il turno. Rodgers è un ottimo allenatore, sarà fondamentale preparare bene la partita. La Roma dovrà sfruttare al massimo le ripartenze che gli concederà il Leicester. Sarà importante non far prendere campo al Leicester, ma non mi aspetto che la Roma faccia la partita (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La Roma deve fare attenzione, soprattutto nei primi minuti, le inglesi partono a 100 all'ora. Il valore delle due squadre si equivale, credo che il doppio confronto si deciderà dagli episodi e dal saper cogliere l'occasione giusta (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non pensavo che la Roma potesse reggere una squadra così sbilanciata, domani mi aspetto una grande partita tra due squadre che hanno la stagione appesa a questa gara. Mkhitaryan? Credo rimarrà e la Roma fa bene a trattenerlo, parliamo di un giocatore di livello internazionale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sconfitta contro l'Inter è frutto delle differenze tra i due organici, la scelta di El Shaarawy seconda punta non ha pagato. Non metto in dubbio la presenza in attacco di Zaniolo, saranno da valutare le condizioni di Bryan Cristante, giocatore importantissimo per questa squadra. Il Leicester ha mollato il campionato per concentrarsi solo sulla Conference League (CARLO ZAMPA, PlayRoma)

La partita di domani è aperta ad ogni risultato, gli inglesi hanno un ritmo diverso ma anche delle lacune. Se la Roma mantiene i nervi saldi prima o poi fa gol, loro dietro commettono molti errori (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non deve sottovalutare il Leicester, il passaggio del turno non è scontato. Bisognerà far attenzione all'intensità delle Foxes, che come tutte le squadre inglesi correranno dal primo all’ultimo minuto. Maddison e Vardy le due stelle più luminose del Leicester (MARCO CAMPANELLA, PlayRoma)

Non va sottovalutato il Leicester, Rodgers è cresciuto con Mourinho, quindi lo conosce bene. In Premier sta faticando, ha la Conference League come unico obiettivo. La Roma deve essere concentrata al 100%. Iheanacho e Tielemans i più pericolosi delle Foxes (FEDERICO FALVO, PlayRoma)