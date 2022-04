ORSI: "Lasciate in pace Zaniolo! Si esagera" - LENGUA: "La Roma del futuro va fondata su di lui e Pellegrini"

A poco meno di 48 ore da Roma-Bodo e a poco più di due giorni da Napoli-Roma, le attenzioni dell'etere romano sono tutte, o quasi, per la situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso giovedì sera è stato protagonista assoluto del match, segnando una tripletta che ha contribuito ad accendere il dibattito sulla sua stagione. "Quanto vi piace parlare di Zaniolo…. Ma lasciatelo in pace! Se sbaglia domenica che succede, torna in coma? Zaniolo sì, Zaniolo no, sembra un quiz di Mike Buongiorno… Si parla troppo di lui, si esagera", il pensiero di Fernando Orsi.

Secondo Gianluca Lengua: "La Roma del futuro va fondata su Zaniolo e Pellegrini".

Si parla anche dello Special One: "Negli ultimi 21 anni la Roma ha avuto due soli grandi allenatori: Mourinho e Capello", la riflessione di Jacopo Palizzi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il Napoli dal punto di vista psicologico sta perdendo qualcosa, come dimostra la gara con la Fiorentina. È stata schiacciata tra Milan e Inter e ha il fiato della Juventus sul collo. I partenopei sono forti, ma in certe situazioni si sente la pressione. Negli ultimi 21 anni la Roma ha avuto due soli grandi allenatori: Mourinho e Capello (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per il Napoli forse giocare a distanza di due giorni può aumentare la pressione. Mourinho ha fatto quello che ha fatto con alcuni giocatori per un processo di selezione, è una cosa che fa da sempre, anche l'anno del Triplete. È l'allenatore più importante a livello internazionale che la Roma abbia mai avuto, dal 1927 a oggi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quanto vi piace parlare di Zaniolo…. Ma lasciatelo in pace! Se sbaglia domenica che succede, torna in coma? Zaniolo sì, Zaniolo no, sembra un quiz di Mike Buongiorno… Si parla troppo di lui, si esagera. La Roma e Mourinho andranno avanti anche senza di lui. I giudizi su Zaniolo sono prematuri, aspettiamo partite più difficili. Devo dire che Mourinho sta facendo discretamente, ora la Roma è più viva. C’è la Conference League che è alla portata e ora bisogna pensare agli obiettivi, non ai singoli (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È evidente che chi ama il calcio, vedendo Zaniolo domenica, ha rivisto un giocatore che può tornare importante (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zaniolo ha avuto una storia particolare per via degli infortuni e di lui se ne parla il giusto, ancor di più oggi dopo una partita che resta un’eccezione, lo dicono i numeri di questa stagione. Sul fatto che la Roma ne possa fare a meno, non sarei drastico o cinico. La vera valutazione, che nessuno ha il coraggio di dire, è sulle sue ginocchia e sul suo stato fisico. Quello è l’unico vero punto interrogativo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarebbe un errore di Fonsechiana memoria puntare solo sulla coppa, perché abbasseresti la tensione della squadra. Sono convinto che non farà questo errore, anzi, dirà che bisogna evitare di finire come quest'anno nella competizione europea di Serie C. La rosa deve essere migliorata, ora non è una squadra da Champions. La Roma del futuro va fondata su Zaniolo e Pellegrini (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve blindare il quinto posto contro Napoli e Inter. Vincere la Conference League sarà difficile, non è semplice affrontare prima il Leicester e poi forse il Marsiglia. Lunedì qualche cambio ci sarà: non toglierei mai Pellegrini, ma se è acciaccato meglio gestirlo. Zaniolo vuole capire che progetto si sta facendo, in generale e su di lui (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A oggi vedo Zaniolo lontano dalla Roma e non nella Roma del futuro. Alla domanda secca dopo la partita lui, che non è un ipocrita, ha detto di non sapere se resterà... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)