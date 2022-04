FOCOLARI: «Roma e Leicester alla pari» - SABATINI: «Mourinho mai in discussione» - CIARDI: «Il quinto posto non è un fallimento»

E venne il giorno. Il primo dei due atti necessari ad alimentare un sogno andrà in scena stasera. Al King Power Stadium la Roma affronta il Leicester nell'andata della semifinale di Conference League. Al momento clou si sale di livello e l'avversario è uno di quelli da non sottovalutare. "Più o meno le due squadre si equivalgono", secondo Furio Focolari. "Sono forti ma non insormontabili, non è il Man Utd o il Liverpool", il pensiero di Alessio Nardo. "Mourinho mai in discussione, è il condottiero ideale per questa Roma", commenta Sandro Sabatini.

Una stagione che può regalare soddisfazioni anche in campionato, con le concorrenti all'Europa dei giallorossi che rallentano. "Il quinto posto non sarebbe un fallimento - sostiene Augusto Ciardi -, come qualcuno aveva evidenziato mesi fa...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il Leicester non è una squadra insormontabile. Sono forti, ma non sono il Manchester United o il Liverpool e questa è una differenza rispetto alle altre esperienze in Inghilterra. Un segno di discontinuità con il passato è Mourinho, uno dei pochi che può vantare quella bacheca e quel prestigio. È sempre stato bravo a preparare queste gare e la grande differenza deve farla lui (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Incredibile quanto abbia sorriso alla Roma la giornata di campionato di ieri. Una volta, in Europa, contro una squadra inglese, potrà andarci bene? Per me questa sera sì (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nessuno ha mai messo in discussione la grandezza di Mourinho, al massimo alcune sue scelte di formazione o comportamenti plateali nei confronti degli arbitri, ma che sia un condottiero ideale per Roma nessuno lo ha mai messo in discussione. Per me questa sera 51% Roma e 49% Leicester (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non vedo una Roma fallimentare, ha più punti di Fiorentina, Lazio e Atalanta. Arrivare in Europa League, per una squadra che l’anno scorso aveva 10 punti in meno della quinta, non può essere considerato un fallimento. La Roma quinta in classifica non sta fallendo, come qualcuno mesi fa si era affrettato ad evidenziare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cosa che fa più paura del Leicester è il ritmo. La Roma deve evitare erroracci difensivi, e purtroppo ha difensori che ogni tanto ne fanno, ma Mourinho conosce bene le difficoltà di queste partite. Sarebbe sbagliato dire "la Roma è più forte del Leicester", più o meno sono equivalenti, forse i giallorossi hanno qualcosa in più (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho non stimava molto Brendan Rodgers, ieri astutamente ha voluto fargli le coccole. La Roma deve controllare la partita con intelligenza, se la partita si mette sul piano del ritmo diventa difficile (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mkhitaryan ha fatto bene da trequartista e ora Mourinho lo sposta a centrocampo...ma lui rende meglio più avanti, poi è intelligente e sa come muoversi. La Conference ha sfiancato la Roma per i viaggi, non per gli incontri perché ha affrontato poca roba finora (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La probabile formazione della Roma dà abbastanza garanzie, non ci sono sorprese per me. Servirà una squadra attenta, capace di soffrire e ripartire e soprattutto non commettere gli errori difensivi che ormai la contraddistinguono. L'obiettivo è rimanere in gara per il ritorno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)