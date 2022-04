FELICI: «Zaniolo in campo domani, altrimenti quando lo recuperiamo?» - MAIDA: «A Roma-Bodo aggiunta tensione non necessaria»

Ancora le scorie dell'infuocato postpartita di Bodo-Roma. Il botta e risposta tra le due società dopo l'episodio che ha visto coinvolti il preparatore dei portieri Nuno Santos e il tecnico avversario Knutsen fa ancora discutere. "Due versioni che non combaciano", avverte Gianluca Lengua. "Resta un episodio sconcertante, che aggiunge al match di ritorno una tensione non necessaria", il parere di Roberto Maida.

Domani però è tempo di campionato e c'è la Salernitana a far visita ad un Olimpico strapieno. Antonio Felici affronta la questione Zaniolo: "Deve giocare domani, altrimenti quando lo recuperi? Se non va in campo nemmeno contro la Salernitana inizio a pensare che ci sia qualcosa di più grave..."

60mila persone allo stadio con Salernitana e Bodo? Impensabile, questo è l'effetto Mourinho (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se l’obiettivo è recuperare Zaniolo, domani deve andare in campo per forza. Altrimenti quando rientra? Se non va in campo nemmeno contro la Salernitana inizio a pensare che ci sia qualcosa di più grave dietro… Quando lo recuperi che ormai la stagione sta per finire? La Salernitana è scarsa ma non è morta, è una squadra che lotta e contro di loro non sarà un allenamento. Una critica a questa Roma 2.0: ancora non cambia ritmo nel corso della partita, tende un po’ ad addormentarsi e con la Salernitana non lo deve fare, non vorrei vedere una partita a rincorrere (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Difficile ricostruire quanto sia successo nel tunnel dopo Bodo-Roma, ma mi sembra che Pellegrini racconti qualcosa che gli è stato riferito... Se la Roma non vince contro il Bodo non capisco più niente di calcio. Se i giallorossi non riescono a vincere una partita su quattro contro i norvegesi mi ritiro, ma si dovrebbe ritirare anche la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abbiamo visto le immagini di Nuno Santos che esce dall'aeroporto, al viso non ha un graffio... Poi magari questo non vuol dire nulla. Finalmente la Roma ha una società che sulla politica dei biglietti la pensa come me: non si può vedere uno stadio come l'Olimpico semivuoto (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ai miei tempi certe cose nei tunnel succedevano, ma rimanevano lì e non diventavano pubbliche. Non so se la rosa della Roma è tanto migliore di quella del Bodo... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

C'è una passione pazzesca da parte del pubblico romanista. E i Friedkin sono stati da subito molto abili a coinvolgere i suoi tifosi, per i quali hanno mostrato gran rispetto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Le versioni della Roma e del Bodo non combaciano, io non so dove sia la verità. Ho sentito degli addetti stampa del club norvegese che mi hanno spiegato tutt'altra cosa... (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Pellegrini ha parlato per primo dell'episodio nel tunnel dell'Aspmyra: ma perché un tesserato della Roma avrebbe dovuto raccontare l'accaduto non essendo convinto di essere dalla parte della ragione? Comunque rimane un episodio abbastanza sconcertante che getta una linea di tensione sulla partita di ritorno che non era necessaria. Il ritorno? Il Bodo non ha mai giocato con 60mila persone allo stadio (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)