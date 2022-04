DI GIOVAMBATTISTA: "Da quello che so Zaniolo oggi non dovrebbe giocare" - SABATINI: "Se non è titolare la Roma deve venderlo" - COTUMACCIO: "Ultimo treno per il quarto posto"

Pasquetta in campo per Roma e Napoli. Le squadre di Mourinho e Spalletti si affronteranno al Diego Armando Maradona alle ore 19:00 per la 33esima giornata di Serie A. Le attenzioni dell'etere romano si dividono tra la probabile formazione di questa sera e i prossimi impegni dei giallorossi. Da Ilario Di Giovambattista arriva un'indiscrezione sulla formazione che scenderà in campo questa: "Da quello che mi arriva questa sera Zaniolo non gioca: ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham". "Se non è titolare nella Roma allora la discussione sul contratto non ha senso e il club deve venderlo", il pensiero di Sandro Sabatini.

Un occhio alla classifica per Alessio Nardo: "So che è una provocazione, ma se oggi la Roma vince va a -6 dal Napoli con gli scontri diretti a favore". Secondo Riccardo Cotumaccio: "È l'ultimo treno per il quarto posto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Oggi la Roma deve provare a sfruttare la rincorsa con cui sei arrivato a questa gara. Da Natale in poi la squadra ha mostrato qualcosa in più, si è cominciato a intravedere qualcosa di diverso. La cosa più logica sarebbe quella di sfruttare il momento di Zaniolo, io farei giocare la stessa formazione che ha affrontato il Bodo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non so se il Napoli sia più forte della Roma, sicuramente è più pronta. Mkhitaryan in panchina? Non ci credo, per me al massimo il dubbio è tra Zaniolo e Sergio Oliveira, ma secondo me gioca la formazione di giovedì (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bello il gesto di Mourinho di ieri, è stato un gesto distensivo. Zalewski a sinistra nella Roma è il più bravo di tutti. Da quello che mi arriva questa sera Zaniolo non gioca: ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham. E per quello che ne so non è previsto alcun incontro per il rinnovo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il gesto di Mourinho dimostra la sua capacità di comunicare: ieri ha creato per la Roma le condizioni per giocare in uno stadio amico, sportivamente parlando. Questa sera potrebbe arrivare anche un pareggio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello di Mourinho è un gesto nobile, è attento anche fuori dal campo. Un pareggio servirebbe più alla Roma che al Napoli. Se Mourinho deciderà di far rifiatare qualcuno, e farebbe bene, la squadra perderà qualcosa. Per ora la gestione di Zaniolo è stata non dico perfetta, ma quasi. Mi aspetto che ci sia un rapporto molto buono tra i due (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In questo momento Zaniolo può essere un buon dodicesimo nella Roma, se la formazione titolare prevede i due trequartisti dove lo metti? Senza di lui Mourinho ha trovato la quadra, poi lui contro il Bodo ha fatto benissimo, ma se oggi giochi senza Oliveira in mezzo e prendi tre gol poi? Per me se Zaniolo non giocasse non ci sarebbe tanto clamore (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo non può restare fuori per scelte tattiche o tecniche. La prestazione di Zaniolo contro il Bodo va valorizzata. Se non è titolare nella Roma allora la discussione sul contratto non ha senso e il club deve venderlo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Bodo Mourinho era convinto di vincere e ha scelto una formazione offensiva. La formazione titolare ora come ora è quella senza Zaniolo. La stagione del numero 22 rimane quella che è (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Vincendo oggi la Roma potrebbe andare a -3 dal quarto posto e questo potrebbe essere uno stimolo per la squadra. So che è una provocazione, ma se oggi la Roma vince va a -6 dal Napoli con gli scontri diretti a favore. La gara è di una difficoltà enorme, ma la Roma ha l'obbligo di cercare la vittoria contro chiunque (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarà difficilissimo fare risultato al Maradona, ma la Roma può dare un senso diverso al finale di questa stagione. È l'ultimo treno per il quarto posto, ma la pressione sarà anche sul Napoli (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)