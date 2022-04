CIARDI: "La Roma di Mourinho" - BALZANI: "Averlo è un lusso che non va disperso. Anche per Zaniolo"

Il 4-0 al Bodo/Glimt sparge entusiasmo tra i tifosi della Roma e anche nelle trasmissioni radiofoniche della mattina seguente è tangibile. "Finalmente ho visto la Roma che piace a me, quella che avevo immaginato: la Roma di Mourinho" dice Antonio Felici. "Ieri, dalla A alla Z, è stato in tutto e per tutto una squadra di Mourinho" il pensiero di Augusto Ciardi. Il racconto di Francesco Balzani: "E' andata proprio come pensava Mourinho, averlo è un lusso che la Roma non può permettersi di disperdere".

Qualcuno, però, tira il freno: "Bella Roma, bravo Mourinho, ma era il Bodo". Chi? Basta scorrere più sotto.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Ero molto nervoso in vista di ieri, ma non è stata mai una partita. La Roma ha trovato il gol subito e ha giocato con una cattiveria e scelte tecniche di prim'ordine. Il Bodo è stato soffocato e i giallorossi hanno fatto azioni straordinarie. Zalewski, altro che giovane della Primavera... (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri Roma e la Roma hanno fatto vedere di che pasta sono fatte. La tifoseria romanista ha voglia di crescere insieme a Mourinho e la gara di ieri fa parte di un percorso di crescita: è stato messo un mattoncino per il futuro di questa squadra (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In Zaniolo vedo un'evoluzione: c'è stata una crescita, dei passaggi a vuoto che fanno parte del percorso. Può giocare in tutti e tre i ruoli davanti, ci si chiedeva: "dove lo metti?". Ne ho sentite di tutti i colori questi giorni, siamo tornati alla normalità, ora la Roma deve dare continuità a questa prestazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Veder sbocciare almeno per una sera un campione che si aspetta da tempo è sempre un avvenimento positivo per lo sport. Mi ha impressionato il pubblico: sono manifestazioni di amore per una squadra che non vedevo da anni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri abbiamo visto cosa può fare Zaniolo, potenzialmente è un campione. È stata una notte che può cambiare la storia di Zaniolo, visto che stava per essere quasi accompagnato alla porta in modo indolore, magari ora avrà qualche dubbio in più anche chi non lo ha ancora chiamato per il contratto... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non è andata oltre, questa è la Roma. Che a volte manca di continuità ma che deve ispirarsi a questo modello (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Finalmente ho visto la Roma che piace a me, quella che avevo immaginato: la Roma di Mourinho. Se l'abbiamo visto ieri sera vuol dire che è possibile. Sono stati all'altezza di un pubblico favoloso. Zaniolo? Se la Roma può diventare grande lo farà attraverso il numero 22 (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È stato bravo Mourinho a puntare su Zaniolo, evidentemente aveva deciso che la punizione era giunta al termine. La Roma ha fatto una buona partita ma contro un avversario modesto, diciamocelo chiaramente. Bella Roma, bravo Mourinho, ma era il Bodo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Al 95' di Bodo-Roma mi ero già convinto che avremmo vinto al ritorno, te lo dice anche Mourinho. Ed è andata proprio come pensava lui, averlo è un lusso che la Roma non può permettersi di disperdere. E questo vale anche per Zaniolo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri, dalla A alla Z, è stato in tutto e per tutto una squadra di Mourinho. Dall'ultimo dei tesserati al più alto dei dirigenti, se non si segue chi sa come si fa, non ha capito che lavoro sta facendo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Come al solito passiamo dalle premesse alle certezze...sul talento di Zaniolo non ci sono discussioni, ma serve una via di mezzo tra il dramma e l'euforia. Ieri il Bodo ha sbagliato la partita e la Roma ha fatto una prestazione lineare, userei prudenza (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dai primi due, tre, quattro tocchi ho capito che sarebbe stata una Roma diversa da quella che temevo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)