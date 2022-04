BERGOMI: "La Roma, con la Fiorentina, è la squadra peggiore da affrontare ora" - COSMI: "Sogno Ounas in giallorosso"

Dopo l'ennesimo bagno d'amore registrato nelle vendite dei biglietti per la semifinale di Conference League, dopodomani la Roma sarà a Milano per sfidare l'Inter in campionato. "In questo momento la Roma, insieme alla Fiorentina, mi pare la squadra più difficile con cui giocare" il pensiero di Beppe Bergomi. "Sarà fondamentale Smalling, è tutto per la Roma in difesa" dice Furio Focolari.

Infine, Serse Cosmi svela un suo desiderio: "Vedere Ounas alla Roma, ha tutto per giocarci. Certo dovrei venire a fargli da tutor ma è un giocatore importante".

La Roma ha trovato un gioco che piace a Mourinho, con una squadra che prende pochi gol. Sarà fondamentale Smalling, è tutto per la Roma in difesa. Quando gioca come sa giocare se ne avvantaggiano anche i compagni (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'Inter è tornata ad un ottimo livello ed in vista della sfida con la Roma ha recuperato i suoi giocatori migliori, possono vincere. Mourinho deve fare il massimo per fermare Inzaghi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il mio sogno sarebbe vedere Ounas alla Roma, ha tutto per giocarci. Certo dovrei venire a fargli da tutor ma è un giocatore importante, lo voleva il Milan la scorsa estate ma Spalletti non l'ha lasciato andare (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella su Borja Mayoral è l'unica valutazione che mi sento di contraddire perché qua storicamente si fatica ad avere un altro centravanti dietro al titolare (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Metterei uno a rompere le scatole a Brozovic dall'inizio alla fine della partita (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sono convinto che la Roma farà risultato a Milano. Sarei felice non giocasse Dzeko, sarebbe un vantaggio per la Roma (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

A un certo punto pensavo che Mourinho col suo comportamento avesse spaccato lo spogliatoio e invece ha avuto ancora una volta ragione lui. In questo momento la Roma, insieme alla Fiorentina, mi pare la squadra più difficile con cui giocare (BEPPE BERGOMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La mossa di abbassare i prezzi è stata la scelta giusta. I romanisti ci sono sempre stati, questa è solo l'ennesima dimostrazione (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

La Roma farà sicuramente un'ottima prestazione contro l'Inter, può anche perdere ma non sarà facile batterla. Ha preso solo 6 gol nelle ultime 11 partite. I tifosi della Roma hanno sempre riempito lo stadio e non tutti i prezzi dei biglietti sono stati abbassati. Sono state fatte delle agevolazioni per gli abbonati ma per gli altri tifosi il costo, seppur minore, non è come quello per gli abbonati (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)