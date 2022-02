MATTIOLI: «Mourinho va aspettato con pazienza» - BALZANI: «Obiettivo coppe»

Domani torna il campionato. Una settimana di sosta tra stage della Nazionale, gli ultimi giorni di mercato e la coda delle parole di Pinto su Zaniolo. Domani c'è Roma-Genoa e uno degli ultimi treni a disposizione per la corsa all'Europa che conta. "Improbabile che la Roma arrivi in Champions", sentenzia Furio Focolari. "L'obiettivo devono essere le coppe, al quarto posto credo poco", il parere di Francesco Balzani.

Maurizio Mattioli spende belle parole per Mourinho: "Il miglior acquisto degli ultimi 20 anni, va aspettato con pazienza".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

A Genova c'è grande entusiasmo da quando è arrivato Blessin, la Roma dovrà fare molta attenzione. Quella vista ad Empoli al momento è la squadra più affidabile, con i due davanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho è stato il più grande acquisto degli ultimi 20 anni della Roma, un personaggio così non ci sarà più. Va aspettato con serena pazienza, i Friedkin gli hanno garantito qualcosa, facciamolo lavorare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho fin qui si è visto poco, ha la possibilità di vincere le terza gara di fila. Mi sembra che gli acquisti invernali lo abbiano soddisfatto, la Roma deve provare a contendere questo quarto posto, è un dovere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma domani è un passaggio importante, ha bisogno di risposte dopo la sosta, i giallorossi devono mantenere la continuità e fare un altro passo avanti (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’obiettivo della Roma sono le coppe. Non credo per niente al quarto posto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Maitland-Niles mi piace, nell'organico anche di un top club ci può stare sempre, è un giocatore molto utile per la sua duttilità (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È improbabile che la Roma arrivi in Champions, non vedo una rimonta. Abraham e Zaniolo se girano sono due giocatori straordinari. Maitland-Niles sarà il titolare, Mourinho ha bocciato Viña, non lo ritiene all'altezza (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)