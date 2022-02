DI GIOVAMBATTISTA: «Su Zaniolo creato un caso inesistente» - FELICI: «Se lo vendono l'era Friedkin finisce qui...»

«Non posso io, né nessun altro». 5-6 parole che hanno sollevato un polverone. Le parole sono quelle di Tiago Pinto, in risposta a chi gli chiedeva se poteva dare garanzie sulla permanenza alla Roma di Nicolò Zaniolo. Il polverone che si è sollevato da ieri pomeriggio perdura ancora. «Creato un caso che non esiste», taglia corto Francesco Di Giovambattista. «Nel calcio tutti sono acquistabili, se parli di giocatori incedibili non ti crede nessuno», gli fa eco Fernando Orsi.

C'è però chi non nasconde la preoccupazione, come Antonio Felici: «Con quelle parole lo ha messo sul mercato. Se lo vendono finisce l'era Friedkin finisce, sarebbe un Pallotta 2.0»

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Dopo la battuta su Zaniolo di Pinto sono molto preoccupato… Al di là di tutti i discorsi che si sono fatti, mi interessa il risultato finale: con quella risposta lo ha messo sul mercato, punto. Poteva dare una risposta diversa, nessuno gli avrebbe detto nulla, ma se ha risposto in maniera così secca e decisa vuol dire che la linea della società è quella. Se parte Zaniolo sarebbe un Pallotta 2.0, per me il capitolo Friedkin si chiuderebbe già qui (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pinto ha sbagliato tanto ma non è lui a mettere Zaniolo sul mercato, per me lo era già da prima… Fanno capire in tutti i modi che faranno un mercato al risparmio, quindi il discorso che potrebbero fare è incassare 60 milioni da una cessione per prendere 3 giocatori da 20: un discorso da Fiorentina… L'entourage di Zaniolo è convinto che lo vogliano vendere ma lui vuole restare, sgombriamo il campo dagli equivoci. Cederlo sarebbe una caduta clamorosa, è l’unico giocatore insieme ad Abraham di cui puoi vantarti anche all’estero (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Su Zaniolo si è creata una roba che non esiste. Pinto? Ha ragione, nessuno può dire se Zaniolo rimarrà o meno. La domanda è stata perentoria, se avesse evitato si sarebbe scatenata lo stesso. Se arrivasse un’offerta importante avrebbero il dovere di pensarci. (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zaniolo? Nel calcio sono tutti acquistabili, se dici che qualcuno è incedibile non ti crede nessuno. Tutti hanno un prezzo. I giocatori giocano per soldi, mica per passione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Siamo sicuri che Zaniolo sia l'uomo giusto per far tornare a vincere la Roma? Non mi pare un giocatore così sopra la media (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che Zaniolo possa valere cifre esagerate, è un giocatore che stiamo ancora aspettando. Credo che stia bene alla Roma, soprattutto dopo che lo ha aspettato tutto questo tempo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La frase di Pinto è abbastanza indicativa: sembra che la Roma non abbia intenzione di costruire il futuro intorno a Zaniolo. Poteva rispondere in tanti altri modi diversi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)